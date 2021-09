Najvyšší súd SR sa dočasne presťahuje do podnájmu v Petržalke

Bratislava 23. septembra (TASR) - Veľká časť Najvyššieho súdu (NS) SR sa do konca kalendárneho roka presťahuje z bratislavského Župného námestia do nájomných priestorov na Panónskej ceste v Petržalke. Dôvodom je komplexná rekonštrukcia budovy. Sťahovanie sa týka najmä trestnoprávneho a občianskoprávneho kolégia, ktoré sídlia na Župnom námestí. Verejné zasadnutia sa budú primárne realizovať v Justičnom paláci. Vo štvrtok o tom novinárov informovala vedúca Kancelárie NS SR Zuzana Flaková.



"Celková situácia je neudržateľná, a preto sme museli pristúpiť ku kroku, ku ktorému sa malo pristúpiť už dávno," povedal predseda NS SR Ján Šikuta. Uviedol, že v niektorých miestnostiach spadol strop, sú rozbité toalety a problémy s vodou.



"Presťahuje sa prevažná väčšina výkonu súdnictva. Sudcovia, aparát, podateľňa, infocentrum a pojednávacie miestnosti," povedala Flaková. Časť organizačných útvarov zostane v ďalších priestoroch. "Obchodnoprávne kolégium sídli na Námestí Slovenského národného povstania, ktoré tam zostáva," spresnila.



Náklady na prenájom iných priestorov v bratislavskom Starom Meste boli podľa jej slov príliš vysoké. "Boli v hre viaceré možnosti - Ružinov a Rača. Petržalka vyšla vzhľadom na spojenie a dostupnosť na Justičný palác najlepšie," vysvetlila. Nájomnú zmluvu s prenajímateľom budovy, ktorá sa nachádza neďaleko tamojšieho daňového úradu, podpísali v pondelok (20. 9.).



Ďalej zdôraznila, že sídlo na Župnom námestí je v absolútne havarijnom stave. "Rekonštrukciou dôjde k výraznej úspore nákladov, lebo budova je veľmi nákladovo neefektívna," doplnila.



Vysvetlila, že rekonštrukcia za riadneho chodu NS SR v budove na Župnom námestí nie je možná. "Čas rekonštrukcie sa bude odvíjať od pasportizácie, čiže zhodnotenia technického stavu budovy," doplnila s tým, že nepredpokladá návrat na Župné námestie skôr ako o štyri roky.



"Z predbežných odhadov, ktoré sme riešili, keď sme preberali budovu od ministerstva, sme rátali okolo 15 až 17 miliónov eur," podotkla s tým, že do úvahy prichádza aj zbúranie budovy. Sťahovanie sa dotkne aj Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, ktorý je o tom informovaný.