Chcel zistiť, aké je to zabiť človeka:Najvyšší súd mu udelil doživotie

Bratislava 11. januára (TASR) - V prípade brutálnej vraždy v Martine padol doživotný trest odňatia slobody. Najvyšší súd (NS) SR ho uložil Rudolfovi Dorčíkovi. Milan Jesenský dostal 25 rokov nepodmienečne. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová s tým, že súd vyhovel odvolaniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Vinní sú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.



NS SR na utorkovom verejnom zasadnutí zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v časti výroku o treste, ktorý pôvodne uložil Dorčíkovi 24-ročný a Jesenskému 20-ročný trest.



Na dvojicu podal obžalobu špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na začiatku júla 2021. Prvé hlavné pojednávanie sa začalo 9. septembra. Na ňom sa dvojica mladíkov k činu priznala a chcela uzavrieť dohodu o vine a treste. To však špeciálny prokurátor odmietol. Pre hlavného aktéra Dorčíka, v minulosti viackrát trestaného, požadoval doživotný trest odňatia slobody.



Prípad brutálnej vraždy Jozefa z Dubového, ktorá sa stala vlani vo februári v blízkosti čerpacej stanice v Martine, začala riešiť okamžite Národná kriminálna agentúra (NAKA). Jeden z obvinených chcel podľa polície zistiť, "aké je to zabiť človeka".



Muži mali nadviazať náhodný kontakt s Jozefom, ktorého pod zámienkou popíjania alkoholu vylákali do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Po krátkom rozhovore sa mali presunúť do vedľajšej miestnosti, kde mal poškodenému jeden z obvinených povedať, že je to jeho posledný deň a že zomrie.



Poškodený utrpel mnohopočetné rany na tvári a časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti.