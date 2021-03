NS SR vytýčil termín odvolacieho konania s Jozefom K.

Bratislava 8. marca (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR sa bude zaoberať odvolaním v prípade Jozefa K., neprávoplatne odsúdeného na 23-ročný trest odňatia slobody. Senát NS SR určil termín verejného zasadnutia, na ktorom prejedná odvolanie obžalovaného, na 13. apríla. Vyplýva to z rozpisu činnosti trestného kolégia NS SR.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku ho v októbri 2020 uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 23 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranný dohľad vo výmere tri roky. Rozsudok nebol právoplatný, obžalovaný sa proti nemu odvolal. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva odvolať sa.



Vražda sa stala v roku 2019 v obci Šuňava v okrese Poprad. Obžalovaný zavraždil Romana A. nožom, piatimi ranami do oblasti hrudníka. Jeho telo priviezol domov a za pomoci manželky ho odstránil. Mal úmysel vydierať svoju manželku jej aktívnou účasťou na vražde Romana A. z dôvodu, aby zmenila svoje rozhodnutie rozviesť sa s ním.



Proces sa začal v tejto veci koncom júla 2020, keď obžalovaný síce priznal, že sa skutku dopustil, odmietol však, že by išlo o vraždu pripravovanú.