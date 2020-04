NS SR vytýčil termín s Jaroslavom D. obžalovaným z prípravy vraždy

Bratislava 21. apríla (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR vytýčil na 13. mája nový termín verejného zasadnutia s Jaroslavom D., ktorý je obžalovaný spolu so svojím už právoplatne odsúdeným bratrancom Michalom Dunajom z prípravy vraždy spoločníka vo firme.



Pôvodne sa vo veci malo konať 18. marca. Vtedy však NS SR proces zrušil z dôvodu zvýšenia bezpečnostného rizika šírenia nového koronavírusu na základe rozhodnutia predsedu senátu. Nový termín zasadnutia je aktuálne zverejnený na stránke NS SR.



Michala Dunaja uznal NS SR koncom februára za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a odsúdil ho na súhrnný trest vo výške 12 rokov odňatia slobody. Dunaj bol spoluobžalovaný s bratrancom Jaroslavom D. v prípade prípravy vraždy Milana Mláku. Trest si má odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.



NS SR mal pôvodne prejednávať prípad bratrancov spoločne. Senát vo februári rozhodol, že vec Michala Dunaja sa vylučuje zo spoločného konania, a zasadnutie pokračovalo vtedy iba voči nemu. Dôvodom rozdelenia trestnej veci bolo, že neboli splnené podmienky na vykonanie zasadnutia. To preto, lebo Jaroslav D. nemal obhajcu.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil dvojicu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu v novembri 2019. Súd obžalovaných uznal za vinných a uložil obžalovanému Jaroslavovi D. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 11 rokov, zároveň trest prepadnutia veci a ochranný dohľad na dva roky. Voči verdiktu sa odvolali obaja bratranci. Dunajovi uložil ŠTS súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 12 rokov.



Jaroslav D., ktorý bol IT špecialistom, podľa polície pripravoval vraždu spoločníka vo firme. Motívom mali byť finančné nezhody v ich spoločnom podnikaní. Popradčan požiadal vtedy 42-ročného Dunaja z Ružomberka, aby mu zohnal zbraň. Mal záujem o dlhú automatickú zbraň so zásobníkmi a nábojmi. Dunaj mu za 1000 eur zohnal samopal vzor 58 s odstráneným výrobným číslom.