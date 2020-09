Najvyšší súd zamietol dovolanie Mišenku v prípade Euromont

Bratislava/Viedeň 23. septembra (TASR) – Najvyšší súd Slovenskej republiky v stredu zamietol dovolanie Viliama Mišenku v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z leta 2009. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Mišenka, ktorého zadržala rakúska polícia 2. júla v Badene, sa nachádza aktuálne vo väzbe vo Viedni. TASR to v stredu potvrdila viceprezidentka Krajinského súdu vo Viedni Christina Salzborn.



„Päťčlenný senát NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí dovolanie obvineného Viliama M. podané proti rozsudku NS SR z 20. marca 2018 odmietol, a to z dôvodu, že je zrejmé, že dôvody dovolania nie sú splnené. Proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok nie je prípustný," priblížila Važanová.



Mišenka bol na úteku od marca 2018, keď ho NS SR poslal do výkonu trestu na 23 rokov za úkladnú vraždu v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľa. NS SR ho vtedy odsúdil v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont, ku ktorému došlo v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne i ľahšie zranenia.



Rozsudok si Mišenka na NS SR neprišiel vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom. Špecializovaný trestný súd v Pezinku na neho vydal európsky zatýkací rozkaz 27. apríla 2018.



Polícia po Mišenkovi pátrala už po druhý raz. Na úteku bol aj v roku 2013, vypátrali ho vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.



Následne ho zadržala rakúska polícia 2. júla v Badene pri Viedni, umiestnila ho do predbežnej väzby v rakúskej metropole. Prokuratúra vo Viedenskom Novom Meste začala voči nemu vyšetrovanie v dvoch prípadoch.



Podľa stredajšieho vyjadrenia Salzbornovej pre TASR si však môže Mišenka, podľa platných rakúskych zákonov, odpykať 20-ročný trest odňatia slobody alebo doživotie, nie však 23-ročný.



V prvom prípade ide o nájomnú vraždu Františka Marka z roku 1996, ktorý zhorel v chate v obci Nemečky. Ide zároveň o prvý prípad, v ktorom konajú rakúske orgány. V druhom ide o výbuch v topoľčianskej firme Euromont z leta 2009. TASR to v lete potvrdil prvý prokurátor Krajinskej prokuratúry vo Viedenskom Novom Meste Erich Habitzl.



Keďže je Mišenka rakúskym občanom, a teda ho nemohli vydať na Slovensko, začali rakúske orgány vnútroštátne konanie podľa svojho trestného poriadku a zákonov. Rakúske orgány už majú od leta k dispozícii zo slovenskej strany spisový materiál v prípade Mišenku.