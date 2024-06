Trestné stíhanie exšéfa SNS Jána S. v korupčnej kauze neprerušia

Bratislava 3. júna (TASR) - Trestné stíhanie exšéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána S. v korupčnej kauze napokon nebude prerušené. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR, o ktorom TASR informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.



Sudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pôvodne trestné stíhanie prerušil z dôvodu, že Ústavný súd SR pozastavil časť právneho predpisu, ktorý má vplyv na rozhodnutie v tejto veci.



Prokurátor však podal proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť. "Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí 29. mája zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, z 26. apríla 2024," priblížila hovorkyňa.



Prvostupňový súd vlani v júni odsúdil Jána S. na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní štyroch rokov za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa podľa sudcu ŠTS nepodarilo preukázať. Najvyšší súd tento rozsudok zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS.



Obžaloba bola podaná pre účastníctvo na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Ján S. mal podľa obžaloby na žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U exsudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku.



Ján S. trvá na svojej nevine. Obžalobu už skôr označil za účelovú, nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.