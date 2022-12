NSS: Disciplinárka voči sudcovi Michalovi S. pokračovala výsluchmi

Bratislava 15. decembra (TASR) - Disciplinárka vedená voči sudcovi Michalovi S. pokračovala vo štvrtok výsluchmi účastníkov konania. Potom predsedníčka disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR odročila ústne pojednávanie na 2. marca 2023. TASR o tom informoval hovorca súdu Michal Hajtol.



"Disciplinárny senát si do najbližšieho ústneho pojednávania tiež vyžiada stanovisko Súdnej rady SR," priblížil hovorca s tým, že bez tohto stanoviska nemôže disciplinárny senát rozhodnúť v tej časti disciplinárneho návrhu, ktorý sa týka porušenia zásad etiky sudcu.



Ústne pojednávanie by malo v marci pokračovať aj výsluchom svedkyne, ktorú navrhla vypočuť navrhovateľka v prvom rade, predsedníčka Sudcovskej rady pri Okresnom súde Bratislava V a navrhovateľka v druhom rade, predsedníčka Okresného súdu Bratislava V.



V prípade preukázania viny hrozí Michalovi S. až pozbavenie funkcie sudcu. V súčasnosti má dočasne pozastavený výkon funkcie.



Disciplinárny senát už skôr spojil štyri disciplinárky, ktoré sú vedené voči Michalovi S., do spoločného konania. Rozhodnutie bolo prijaté v záujme hospodárnosti konania.