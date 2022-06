Disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Andreou H. odročili

Bratislava 29. júna (TASR) – Disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Krajského súdu Bratislava Andreou H. odročil disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR na 2. augusta. TASR to potvrdil hovorca súdu Michal Hajtol.



"Disciplinárny senát odročil dnešné pojednávanie, a to z dôvodu potreby vykonať ďalšie dokazovanie. Senátu boli počas dnešného pojednávania taktiež predložené nové dôkazy, s ktorými sa potrebuje oboznámiť," uviedla po skončení pojednávania predsedníčka senátu Anita Filová.



Na stredajšom disciplinárnom pojednávaní vypočuli štyroch svedkov. Obhajca disciplinárne obvinenej navrhuje vypočuť ďalších. "V tejto súvislosti disciplinárny senát ešte zváži dôvodnosť návrhu na doplnenie dokazovania výsluchom svedkov," dodala Filová.



Sudkyňa Andrea H. má od roku 2020 pozastavený výkon funkcie. Zadržali a obvinili ju počas akcie Búrka, ktorá sa týkala sudcov spojených s Marianom K.