Kliment vníma svoje stíhanie za nepriamy postih za výkon súdnej moci

Bratislava 29. apríla (TASR) - Sudca Juraj Kliment považuje disciplinárne stíhanie, ktoré je voči nemu vedené, za nepriamy postih zo strany navrhovateľa za výkon súdnej moci v trestných veciach, o ktorých rozhodoval okrem iného aj v rámci senátu 5T Najvyššieho súdu (NS) SR. Snahou navrhovateľa je podľa neho zastrašiť sudcov konajúcich v trestných veciach týkajúcich sa politických káuz. Na Klimentovom prípade sa podľa jeho slov testuje, ako bude zastrašovanie fungovať. Sudca NS to v utorok uviedol vo svojej výpovedi pred senátom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Súd plánuje vyhlásiť rozhodnutie 28. mája.



„Tým, že je disciplinárny návrh podaný ministrom, obklopenom trestne stíhanými osobami, proti niektorým sudcom útočí politická moc. Útoky sa pravidelne opakujú, boli pravidelne predmetom tlačových besied,“ argumentoval Kliment. Na svoju obhajobu zdôraznil, že nikdy nedošlo k zneužitiu práva v trestných veciach, v ktorých bol zákonným sudcom. Aj pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru postupoval podľa jeho slov v súlade so zákonom, preto jeho rozhodnutie v tomto prípade nepovažuje za disciplinárne previnenie. „Aké svojvoľné rozhodnutie a manipulačný úmysel? Takéto obvinenia ma doslova a do písmena urážajú,“ bránil sa Kliment a uzavrel, že žiadny zo skutkov návrhu nie je disciplinárnym previnením. Stíhaný sudca zároveň odmietol odpovedať na otázky zástupkyne navrhovateľa okrem iného aj pre utorkové doplnenie dôkazov zo strany navrhovateľa, čo označil na poslednú chvíľu. Vidí za tým snahu navrhovateľa o oddialenie rozhodnutia. Súd zároveň v utorok ukončil dokazovanie.



„Vyzerá to, že sa rozhoduje len o mne, ale nie je to tak. Možno sa rozhoduje o všetkých sudcoch na Slovensku. Bol daný precedens, pretože trestne stíhaným advokátom bol podaný disciplinárny návrh za rozhodovaciu činnosť sudcu,“ konštatoval vo svojej záverečnej reči Kliment. Ako uviedla zástupkyňa navrhovateľa, naďalej žiada odvolanie Klimenta z funkcie sudcu.



Sudca Kliment čelí disciplinárnemu obvineniu okrem iného z vedomého porušenia povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. Disciplinárny návrh na sudcu podal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý navrhoval Klimentovo odvolanie z funkcie sudcu. Kliment vyhlásil, že sa cíti byť nevinný a považuje sa skôr za poškodeného. Disciplinárny návrh sa celkovo týka troch skutkov z roku 2022, ktoré súvisia s Klimentovým rozhodnutím o vzatí advokáta Paru do väzby ešte pred tým, ako bolo rozhodnuté o Parovej sťažnosti proti nevylúčeniu Klimenta z vykonávania úkonov trestného konania v jeho prípade, a taktiež s Klimentovým verejne dostupným výrokom, ktorý súvisel s Parovou trestnou vecou.