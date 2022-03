Nariadili termín ústneho pojednávania v disciplinárke proti Lipšicovi

Bratislava 30. marca (TASR) - Ústne pojednávanie v disciplinárnej veci proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi sa má na Najvyššom správnom súde (NSS) SR uskutočniť 28. apríla o 13.00 h. TASR to potvrdil hovorca NSS SR Michal Hajtol.



"Verejné ústne pojednávanie sa uskutoční 28. apríla o 13.00 h v sídle NSS na Trenčianskej ulici v Bratislave," priblížil hovorca. V disciplinárnej veci rozhoduje senát 32D NSS SR s predsedníčkou Anitou Filovou. Sudcami sú Marián Fečík a Peter Potásch, prísediaci Jaroslav Jarabinský a Adriana Zacharová.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi 13. augusta 2021. Argumentoval, že špeciálny prokurátor mal postupovať v rozpore s princípom zdržanlivosti, ako aj internými normami prokuratúry.



Disciplinárneho previnenia sa mal podľa Žilinku dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. A to potom, ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III, ktorá vzala vtedy obvineného Cs. D. do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia.



Lipšic poukázal na to, že jeho vyjadrenia padli v čase, keď boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej "manipulácii" pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany verejných funkcionárov. Považoval za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje špeciálna prokuratúra. Uviedol, že ide o druhý prípad na prokuratúre, keď je vedené disciplinárne stíhanie za verejné vyjadrenia vo veci verejného záujmu. Prvým bolo disciplinárne stíhanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasila Špirka, ktoré inicioval bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.