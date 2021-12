Najvyšší správny súd SR podporuje vznik správnych súdov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Zriadením správnych súdov nižšieho stupňa sa SR môže zaradiť medzi krajiny, v ktorých je správne súdnictvo samostatnou súčasťou súdnictva. Predstavitelia Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR preto podporujú vznik správnych súdov. V stanovisku to uviedol hovorca NSS Michal Hajtol.



Po schválení správneho súdneho poriadku a zriadením NSS sa vytvorením troch správnych súdov môže zavŕšiť osamostatnenie správneho súdnictva. Od zriadenia správnych súdov nižšieho stupňa očakávajú predstavitelia NSS väčšiu dostupnosť súdov, rýchlejšie konania či vyššiu efektívnosť pri rozhodovaní.



"Považujem za dôležité, aby myšlienka osamostatnenia správneho súdnictva pokračovala ďalej aj po zriadení NSS. Som rád, že v súčasnosti môžeme diskutovať o konkrétnych návrhoch," uviedol predseda NSS Pavol Naď.



Tri správne súdy nižšieho stupňa by mali vzniknúť 1. marca 2022. Činnosť však začnú vykonávať až 1. septembra 2022. Vyčlenený čas by mal byť určený na obsadenie správnych súdov sudcami a zamestnancami, ako aj na vytvorenie materiálno-technických a organizačných podmienok pre ich riadne fungovanie.