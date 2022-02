Najvyšší správny súd začne pojednávať aj v disciplinárnej agende

Bratislava 20. februára (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR začne v marci pojednávať už aj v disciplinárnej agende. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol.



"Prvé pojednávanie sa uskutoční 15. marca 2022, a to vo veci odvolania sudcu JUDr. M. K. V ten istý deň je so sudcom naplánované aj ďalšie verejné zasadnutie," priblížil Hajtol. Na 22. marca je nariadený aj termín ústneho pojednávania so sudkyňou B. J.



"Na NSS SR sú aktuálne zriadené tri prvostupňové disciplinárne senáty a dva odvolacie disciplinárne senáty," podotkol hovorca s tým, že informácie o pojednávaniach sú zverejňované na webovom sídle súdu.



Disciplinárne senáty sú okrem troch sudcov NSS SR zložené aj z dvoch prísediacich sudcov. Ak je disciplinárne obvineným sudca, prísediaci sa vyberú z databázy, ktorú navolili členky a členovia Súdnej rady SR. Ak je disciplinárne obvineným prokurátor, prísediaci sa vyberú z databázy prokurátorov zvolených Radou prokurátorov SR. Pokiaľ ide o súdnych exekútorov a notárov, prísediaci sudcovia sa vyberú z databáz ich komôr.