Najvyšší správny súd: Voľby starostu obce Žehra sú neplatné

Bratislava 7. februára (TASR) – Minuloročné októbrové komunálne voľby v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR, podľa ktorého boli zostavené spôsobom, ktorý odporuje ústavným princípom tvorby orgánov samosprávy obce. TASR o tom informoval hovorca NSS Michal Hajtol.



"Zo skutkového stavu zisteného v predmetnej veci možno vyvodiť, že samotný výkon volebného práva, ako aj postup volebnej komisie pri zabezpečovaní hlasovania vo volebnej miestnosti v obci Žehra bol v zásadnom rozpore s ústavnými a zákonnými požiadavkami," uvádza sa v rozhodnutí.



Senát NSS SR vyhodnotil ako podstatné tie námietky žalobcu, v ktorých tvrdil, že množstvo voličov sa osobne na voľbách nezúčastnilo, no volebné právo si za nich uplatnili iné osoby, ktoré boli voliť opakovane. "Proti rozhodnutiu senátu nie je prípustný opravný prostriedok," doplnil Hajtol.



Písomné odôvodnenie rozhodnutia má byť zverejnené v zákonnej lehote, a to do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia.