Na snímke špeciálny prokurátor SR Daniel Lipšic prichádza na disciplinárne konanie na Najvyšší správny súd SR 28. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

NSS: Verdikt v disciplinárke D. Lipšica by mali vyhlásiť 20. mája

D. Lipšic odmieta disciplinárne previnenie



Kandera navrhuje Lipšicovi zníženie jedného mesačného platu

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na Najvyššom správnom súde (NSS) SR sa začalo vo štvrtok popoludní ústne pojednávanie v disciplinárnej veci proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Na pojednávaní je osobne prítomný. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý navrhol toto disciplinárne konanie, zastupuje jeho prvý námestník Jozef Kandera.Rozhoduje senát NSS SR na čele s predsedníčkou Anitou Filovou. Sudcami sú Marián Fečík a Peter Potásch, prísediaci Jaroslav Jarabinský a Adriana Zacharová.Návrh na začatie disciplinárneho konania podal generálny prokurátor Maroš Žilinka 13. augusta 2021. Argumentoval, že špeciálny prokurátor mal postupovať v rozpore s princípom zdržanlivosti, ako aj internými normami prokuratúry.Disciplinárneho previnenia sa mal podľa Žilinku dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). A to potom, ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III, ktorá vzala vtedy obvineného Cs. D. do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia.Lipšic ešte skôr v tejto súvislosti poznamenal, že jeho vyjadrenia padli v čase, keď boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej "manipulácii" pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany verejných funkcionárov. Považoval za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje ÚŠP. Uviedol, že ide o druhý prípad na prokuratúre, keď je vedené disciplinárne stíhanie za verejné vyjadrenia vo veci verejného záujmu. Prvým bolo disciplinárne stíhanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasila Špirka, ktoré inicioval bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.Verdikt v disciplinárnom konaní proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi by mali vyhlásiť 20. mája o 13.00 h. Informovala o tom predsedníčka disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Anita Filová.Vo štvrtok sa na ústnom pojednávaní zúčastnil Lipšic, ako aj prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. V disciplinárnom prípade rozhoduje senát NSS SR na čele s predsedníčkou Anitou Filovou. Sudcami sú Marián Fečík a Peter Potásch, prísediaci Jaroslav Jarabinský a Adriana Zacharová.Návrh na začatie disciplinárneho konania podal generálny prokurátor Maroš Žilinka 13. augusta 2021. Argumentoval, že špeciálny prokurátor mal postupovať v rozpore s princípom zdržanlivosti, ako aj internými normami prokuratúry. Bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom mal polemizovať o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti ÚŠP.Lipšic tvrdil, že pokyn generálneho prokurátora nekomentovať prípady iných prokuratúr sa netýka ÚŠP. Už skôr poznamenal, že jeho mediálne stanovisko z júla 2021 padlo v čase, keď boli na verejnosti opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnejpri vyšetrovaní najzávažnejších káuz. Považuje za svoju morálnu povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov,Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odmieta, že by sa dopustil disciplinárneho previnenia. Vo štvrtok to vyhlásil pred disciplinárnym senátom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR.zdôraznil prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Disciplinárneho previnenia sa mal Lipšic dopustiť mediálnym stanoviskom z júla 2021, keď mal komentovať prípad v dozore bratislavskej krajskej prokuratúry. Kandera upozornil, že špeciálny prokurátor nerešpektoval pokyn generálneho prokurátora nevyjadrovať sa k prípadom iných prokuratúr.Lipšic je toho názoru, že sa pokyn týkal len prokurátorov krajských a okresných prokuratúr.dodal. Tvrdí, že sa nedopustil žiadneho disciplinárneho previnenia. Tiež, že v poslednom čase nezaregistroval žiadne vyjadrenie vedenia generálnej prokuratúry, ktorým by sa zastalo prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pri útokoch vedených na nich.Zníženie jedného mesačného platu o 15 percent žiada za disciplinárne previnenie pre špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Spáchanie disciplinárneho previnenia považuje za preukázané. Rozhodnutie by malo po porade disciplinárneho senátu padnúť vo štvrtok o 17.00 h.vyhlásil prvý námestník generálneho prokurátora Kandera. Priblížil, že predmetom konania nie je skutočnosť, či sa Lipšic postavil na obhajobu práce vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ale neprípustná polemika s prípadom, ktorý Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nedozoroval.dodal.