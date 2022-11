Najvyšší správny súd SR zatiaľ eviduje vyše 60 volebných žalôb

Bratislava 10. novembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR doposiaľ eviduje vyše 60 volebných žalôb, lehota na ich podávanie sa skončila. Pribudnú k nim ešte tie, ktoré žalobcovia odoslali v stredu (9. 11.). Konečný počet žalôb zverejní NSS budúci týždeň. TASR o tom informoval hovorca súdu Michal Hajtol.



Súd doposiaľ eviduje 61 volebných žalôb v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a jednu sťažnosť v súvislosti s voľbami do samosprávnych krajov. Zapisuje ich do elektronickej podateľne, v rámci ktorej sa podľa hovorcu náhodným výberom prideľujú sudcom vo volebných senátoch.



"Počet volebných žalôb nie je konečný, keďže súd bude v najbližších dňoch prijímať volebné žaloby, ktoré žalobcovia odoslali v stredu 9. novembra. Konečný počet volebných žalôb, vrátane zoznamu žalobcov, zverejní NSS SR začiatkom budúceho týždňa," doplnil Hajtol.