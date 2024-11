Národná transplantačná organizácia sa ohradila voči kritike SaS

Bratislava 6. novembra (TASR) - Národná transplantačná organizácia (NTO) nesúhlasí, že jej činnosťou došlo k porušeniu transplantačného zákona. V prechodnom období sa snažila zabezpečiť všetky potrebné náležitosti pre uvedenie jednotných európskych kódov (SEC) do praxe. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nepodarilo zabezpečiť včas úpravy softvéru na generovanie SEC. TASR o tom informoval riaditeľ organizácie Daniel Kuba v reakcii na poslankyňu Národnej rady SR Vladimíru Marcinkovú (SaS), ktorá kritizovala dozor nad vývozom pupočníkovej krvi do zahraničia. Ohradil sa aj voči jej ďalším tvrdeniam.



"Kým sme tento problém doriešili, vzniklo krátke časové obdobie v roku 2021, keď vtedy vyvezené tkanivá/bunky kostnej drene, pupočníkovej krvi a reprodukčné bunky, bez ohľadu na to, ktorá tkanivová banka ich vyviezla, nemali v žiadostiach pridelený SEC. Tieto boli označené interným kódom príslušnej tkanivovej banky tak, aby ich dohľadateľnosť bola plne zabezpečená," priblížil Kuba.



Nesúhlasí ani s tým, že NTO mala zastaviť vývoz krvi na základe diagnóz uvedených v žiadostiach na vývoz. "Transplantačný zákon neumožňuje a nedáva NTO právomoc posudzovať diagnózy, na ktoré je použitie tkaniva/buniek určené. Toto posúdenie je výlučne v kompetencii lekára, ktorý o vydanie žiada a ktorý zodpovedá za liečbu, ktorú aplikuje," objasnil.



V súvislosti so schvaľovaním žiadostí o vývoz je podľa riaditeľa bežnou praxou NTO konať bezodkladne vo vzťahu k všetkým ľudským tkanivám a bunkám a vybavovať ich najrýchlejšie ako je možné, nehovoriac o ľudských orgánoch, ktoré je nutné transplantovať rádovo v hodinách.



"Je potrebné si uvedomiť, že vo vzťahu k rôznym tkanivám a bunkám existujú rôzne postupy odberu a skladovania a tiež netreba zabúdať, že na druhej strane každého jedného vývozu čaká na daný transplantát pacient, teda človek, pacient očakávajúci pomoc," dodal riaditeľ NTO.



Poslanecký prieskum v NTO podľa Marcinkovej ukázal viacero vecí, ktoré nie sú v súlade so zákonom. V súvislosti s dozorom nad vývozom pupočníkovej krvi do zahraničia mala byť podľa nej porušená slovenská a európska legislatíva. Kuba by mal podľa poslankyne zvážiť odstúpenie z funkcie.