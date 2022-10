NTS: Darcovia krvi sa môžu objednať online cez nový web aj aplikáciu

Bratislava 4. októbra (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) SR spustila novú webovú stránku aj novú mobilnú aplikáciu. Darcovia krvi sa tak môžu objednať online. TASR o tom informovala projektová manažérka NTS SR Martina Frigová.



"Na našej webovej stránke budú môcť darcovia krvi využiť možnosť online objednávkového systému, kde sa môžu objednať na darovanie kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Taktiež si budú vedieť svoj objednaný termín zmeniť alebo zrušiť," priblížila Frigová. Samozrejmosťou podľa nej bude zasielanie notifikácií darcom na mail a do mobilu. Nová webová stránka disponuje novým a moderným dizajnom s prehľadným usporiadaním všetkých informácií o darovaní krvi a zložiek z krvi.



Frigová spresnila, že človek má možnosť sa zaregistrovať do privátnej zóny darcu, kde bude mať na jednom mieste informácie a prehľad odberov krvi a zložiek z krvi, naplánované termíny darovania, informácie o oceneniach a taktiež súčasťou bude aj elektronický preukaz darcu krvi. "Darcom krvi stále ponechávame možnosť objednať sa aj telefonicky, pričom telefonické objednávanie na pracoviskách bude možné do 14. hodiny práve z dôvodu zavedenia možnosti online objednania sa," doplnila.



Spolu s novým webom fungujú aj nové mobilné aplikácie pre operačné systémy Android a iOS. "Výhodou nových mobilných aplikácií je využitie aktívneho prístupu do osobnej zóny darcu pre detailnejšie manažovanie si svojich termínov odberov," podotkla Frigová.