NTS: Nízka hladina hemoglobínu môže súvisieť s nedostatkom železa
Odporúča napríklad kombinovať potraviny bohaté na železo s vitamínom C.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Nízka hladina hemoglobínu môže súvisieť s nedostatkom železa a patrí medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré darcovia, najmä ženy, nemôžu darovať krv. Na sociálnej sieti na to upozornila Národná transfúzna služba (NTS) SR.
„Dobrou správou je, že zásoby železa vieme podporiť aj správnou kombináciou potravín,“ uviedla. Odporúča napríklad kombinovať potraviny bohaté na železo s vitamínom C, napríklad pridaním papriky, paradajok alebo citrusov k jedlu, prípadne pokvapkaním šalátu citrónovou šťavou.
Zároveň upozorňuje, že kávu, čaj, mlieko a mliečne výrobky je vhodné konzumovať s odstupom aspoň dvoch hodín od jedla bohatého na železo. Pomôcť môže aj krátke povarenie alebo podusenie zeleniny.
Pri rastlinných potravinách, napríklad strukovinách, NTS odporúča ich kombinovanie s mäsom alebo morskými plodmi. Podľa transfúznej služby môžu aj malé zmeny v stravovaní pomôcť pripraviť telo na ďalšie darovanie krvi.
