< sekcia Slovensko
Od utorka vstupuje do platnosti nový dotazník pre darcov krvi
Po vytrhnutí zuba možno krv darovať najskôr po týždni, keď bude rana zahojená.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Od utorka vstupuje do platnosti nový dotazník pre darcov krvi a zložiek z krvi. Elektronický dotazník v pôvodnom znení, vyplnený a uložený pred aktualizáciou systému, nebude akceptovaný. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba (NTS) SR s tým, že zmena súvisí s úpravou vyhlášky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov, ktorá platí od júna.
NTS pripomína, že pravidelným darcom celej krvi môže byť každý zdravý dospelý človek od 18 do 70 rokov. Plazmu a krvné doštičky aferézou možno darovať do 65 rokov. „Pravidelní darcovia celej krvi, ktorí darujú vo veku od 65 do 70 rokov, môžu darovať krv s písomným súhlasom všeobecného lekára, ktorý platí rok,“ doplnila.
Prvýkrát možno celú krv darovať od 18 do 65 rokov. Plazmu a krvné doštičky aferézou len do 60 rokov.
V prípade absolvovania akupunktúry v zdravotníckom zariadení jednorazovými ihlami možno darovať krv na nasledujúci deň, pokiaľ sa neprejaví žiadna reakcia v miestach vpichov. „Na odber si so sebou doneste potvrdenie z daného zariadenia,“ upozornila NTS. V prípade absolvovania akupunktúry mimo zdravotníckeho zariadenia možno darovať krv najskôr štyri mesiace po výkone.
Po dentálnej hygiene a po bežnom zubnom ošetrení možno darovať krv na nasledujúci deň. Po vytrhnutí zuba možno krv darovať najskôr po týždni, keď bude rana zahojená.
Pri novom sexuálnom partnerovi sa predlžuje lehota vyradenia z darovania krvi a jej zložiek na štyri mesiace. Na pracoviskách NTS sa skracuje doba vyradenia z darovania krvi a jej zložiek z 12 na šesť mesiacov u osôb s rizikovým správaním.
NTS pripomína, že pravidelným darcom celej krvi môže byť každý zdravý dospelý človek od 18 do 70 rokov. Plazmu a krvné doštičky aferézou možno darovať do 65 rokov. „Pravidelní darcovia celej krvi, ktorí darujú vo veku od 65 do 70 rokov, môžu darovať krv s písomným súhlasom všeobecného lekára, ktorý platí rok,“ doplnila.
Prvýkrát možno celú krv darovať od 18 do 65 rokov. Plazmu a krvné doštičky aferézou len do 60 rokov.
V prípade absolvovania akupunktúry v zdravotníckom zariadení jednorazovými ihlami možno darovať krv na nasledujúci deň, pokiaľ sa neprejaví žiadna reakcia v miestach vpichov. „Na odber si so sebou doneste potvrdenie z daného zariadenia,“ upozornila NTS. V prípade absolvovania akupunktúry mimo zdravotníckeho zariadenia možno darovať krv najskôr štyri mesiace po výkone.
Po dentálnej hygiene a po bežnom zubnom ošetrení možno darovať krv na nasledujúci deň. Po vytrhnutí zuba možno krv darovať najskôr po týždni, keď bude rana zahojená.
Pri novom sexuálnom partnerovi sa predlžuje lehota vyradenia z darovania krvi a jej zložiek na štyri mesiace. Na pracoviskách NTS sa skracuje doba vyradenia z darovania krvi a jej zložiek z 12 na šesť mesiacov u osôb s rizikovým správaním.