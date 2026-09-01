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Od utorka vstupuje do platnosti nový dotazník pre darcov krvi

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Na snímke darca daruje krv. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Po vytrhnutí zuba možno krv darovať najskôr po týždni, keď bude rana zahojená.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Od utorka vstupuje do platnosti nový dotazník pre darcov krvi a zložiek z krvi. Elektronický dotazník v pôvodnom znení, vyplnený a uložený pred aktualizáciou systému, nebude akceptovaný. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba (NTS) SR s tým, že zmena súvisí s úpravou vyhlášky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov, ktorá platí od júna.

NTS pripomína, že pravidelným darcom celej krvi môže byť každý zdravý dospelý človek od 18 do 70 rokov. Plazmu a krvné doštičky aferézou možno darovať do 65 rokov. „Pravidelní darcovia celej krvi, ktorí darujú vo veku od 65 do 70 rokov, môžu darovať krv s písomným súhlasom všeobecného lekára, ktorý platí rok,“ doplnila.

Prvýkrát možno celú krv darovať od 18 do 65 rokov. Plazmu a krvné doštičky aferézou len do 60 rokov.

V prípade absolvovania akupunktúry v zdravotníckom zariadení jednorazovými ihlami možno darovať krv na nasledujúci deň, pokiaľ sa neprejaví žiadna reakcia v miestach vpichov. „Na odber si so sebou doneste potvrdenie z daného zariadenia,“ upozornila NTS. V prípade absolvovania akupunktúry mimo zdravotníckeho zariadenia možno darovať krv najskôr štyri mesiace po výkone.

Po dentálnej hygiene a po bežnom zubnom ošetrení možno darovať krv na nasledujúci deň. Po vytrhnutí zuba možno krv darovať najskôr po týždni, keď bude rana zahojená.

Pri novom sexuálnom partnerovi sa predlžuje lehota vyradenia z darovania krvi a jej zložiek na štyri mesiace. Na pracoviskách NTS sa skracuje doba vyradenia z darovania krvi a jej zložiek z 12 na šesť mesiacov u osôb s rizikovým správaním.
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