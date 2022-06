Transfúzna služba vyzýva darcov, aby darovali krv ešte pred dovolenkou

Bratislava 29. júna (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) SR vyzýva darcov krvi, aby išli darovať krv pred dovolenkou v zahraničí. Bezprostredne po návrate ju nebudú môcť totiž darovať z dôvodu predchádzajúceho pobytu v zahraničí. TASR o tom informovala Martina Frigová z NTS.



Darovaním krvi pred cestou do zahraničia ľudia pomôžu NTS udržiavať dostatočné zásoby transfúznych prípravkov. "Nemocničné zariadenia vykonávajú naplánované operačné zákroky, stále sa dobiehajú operácie, ktoré boli odložené z dôvodu pandémie koronavírusu, uskutočňujú sa transplantácie. V letnom období je zvýšená úrazovosť a taktiež je vyšší počet dopravných nehôd. Všetky tieto faktory majú za následok zvýšený dopyt po transfúznych prípravkoch zo strany nemocničných zariadení," uviedla Frigová.



V súčasnosti je podľa jej slov situácia so zásobami krvných prípravkov stabilná a NTS SR plynulo zásobuje nemocničné zariadenia na základe ich požiadaviek.



Darovať krv v odberových centrách NTS je možné počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 h, pričom každý utorok sú predĺžené odberové hodiny do 17.00 h. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk .