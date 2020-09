NÚCEM bude spolupracovať pri inovatívnych vzdelávacích programoch

Bratislava 19. septembra (TASR) - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Nadácia Pontis a občianske združenie First LEGO League (FLL) Slovensko podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Cieľom je podporiť na školách rozvoj vedeckého myslenia, technických zručností a tímovej spolupráce žiakov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe. Signatári memoranda tvrdia, že budú spoločne podporovať zavádzanie inovatívnych vzdelávacích programov do škôl.



Medzinárodnú technologickú súťaž FLL zaradila Nadácia Pontis medzi top vzdelávacie projekty, ktorým poskytuje finančnú aj odbornú podporu v EDUakcelerátore. Ten je súčasťou programu na zlepšenie vzdelávania na Slovensku s názvom Generácia 3.0. "V spolupráci našich troch organizácií sa intenzívne snažíme o rozšírenie programov FLL do škôl po celom Slovensku s víziou zvýšenia záujmu o technické predmety z oblasti STEM, zlepšenia čítania s porozumením, ale aj tímovej spolupráce u detí," uviedol riaditeľ FLL Slovensko Ondrej Macko.



Program FLL je inovatívny najmä preto, lebo podporuje rozvíjanie zručností žiakov tímovo riešiť problémy a popri tom aj ich vedecké myslenie. V meraní PISA 2015 sa slovenskí 15-roční žiaci prvýkrát zapojili do tímového riešenia problémov, kde sa však umiestnili pod priemerom vyspelých krajín OECD. "Považujem preto za veľmi zmysluplné podporovať na školách zavádzanie inovatívnych programov, aktivít či súťaží žiakov, ktoré rozvíjajú aj ich schopnosti spolupracovať v tíme," uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.



Ako dodala, popri tom, ako pracujú na inovatívnom technickom projekte, si žiaci navzájom rozdelia roly, celý čas musia spolu komunikovať, dohodnúť sa na riešení problémov, ako tím sa snažiť dosiahnuť spoločný cieľ či prezentovať výsledky. "To všetko sú zručnosti a schopnosti, ktoré mladí ľudia využijú tak na pracovnom trhu, ako aj v ich bežnom živote," uzavrela Kanovská.