NÚCEM uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

Bratislava 16. mája (TASR) - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude od 24. mája do konca júla realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (OECD PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies). Zapojených je do neho viac ako 40 krajín sveta. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Výskum je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.



NÚCEM informoval, že obyvatelia Slovenska sa nebudú môcť do výskumu sami prihlasovať, ale budú náhodne vybratí. Na Slovensku bude v pilotnej fáze pre účasť vo výške oslovených nanajvýš 3200 domácností.