NÚCEM: Výsledky z Testovania 9 budú školám sprístupnené vo štvrtok

Bratislava 28. apríla (TASR) – Výsledky žiakov z Testovania 9 v elektronickej podobe majú byť pre základné a stredné školy sprístupnené prostredníctvom školského výpočtového strediska a školských agend vo štvrtok. Informuje o tom Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na svojom webe. Mnohí rodičia sa na chýbajúce výsledky sťažovali. Dôvodom je to, že mnohým žiakom by v prípade dosiahnutých dobrých výsledkov v Testovaní 9 boli odpustené prijímacie pohovory na stredné školy.



NÚCEM uvádza, že vo štvrtok majú byť k dispozícii výsledky z riadneho termínu testovania, teda výsledky tých žiakov, ktorí písali testy 6. a 7. apríla. "Výsledky z náhradného termínu Testovania 9 2022 žiakov budú sprístupnené prostredníctvom školského výpočtového strediska a následne aj školských agend najneskôr 3. mája," uvádza NÚCEM, ktorý organizačne zabezpečuje testovanie žiakov.



Náhradný termín testovania sa uskutočnil 21. a 22. apríla. "Rovnako v tých istých časoch budú výsledky žiakov sprístupnené aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky," doplnil NÚCEM. Výsledkové listiny na úrovni školy a žiaka budú distribuované na školu elektronicky v termíne 16. - 17. mája.



Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatóriá budú v máji. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na 2. alebo 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája. Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája.