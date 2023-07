NÚDCH: Deti zabúdajú na smäd, treba dohliadať na ich pitný režim

Bratislava 9. júla (TASR) - Deti pri hrách či iných aktivitách zabúdajú na smäd. Rodičia by mali dohliadať na ich pitný režim. Upozornil na to primár oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Marcel Brenner. V lete podľa neho riešia kolapsové stavy z dehydratácie denne.



"Odovzdávanie tepla prostredníctvom potenia znamená dramatickú zmenu v obehu tekutín v tele dieťaťa. Nosenie zásob vody so sebou na aktivity a ponúkanie vody alebo iného vhodného nápoja dieťaťu, aj keď nie je smädné, je nevyhnutné," priblížil.



V NÚDCH podľa jeho slov s príchodom leta evidujú aj poruchy zdravia spôsobené slnečným svitom. "Mali sme už prípady poškodení kože solárnym účinkom či poškodenia očí," doplnil. Apeluje preto na používanie ochranných krémov a nosenie ochranných okuliarov či pokrývky hlavy.