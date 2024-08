Odborníci:Na trampolínach by menšie deti nemali skákať naraz s väčšími

Bratislava 12. augusta (TASR) - Pri skákaní na trampolíne hrozí väčšie riziko úrazu, ak sú na nej naraz menšie deti s väčšími alebo s dospelými. Dôležité je tiež dôsledne dodržiavať odporúčania a obmedzenia dané výrobcom a prevádzkovateľom. Upozornili na to lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH).



"Dieťa padajúce po odraze nadol je ťahané smerom dolu gravitačnou silou. Ak zároveň rodič alebo staršie dieťa skočí na trampolínu a odráža sa nahor. Tieto proti sebe pôsobiace sily majú často za následok to, že dochádza k zlomeninám, mnohokrát komplikovaným," ozrejmil lekár kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Martin Lindák.



Nebezpečné je podľa odborníkov aj, ak sa malé deti hrajú na trampolíne bez dozoru rodičov alebo len v sprievode starších súrodencov. Tiež, ak naraz skáče na trampolíne viac detí vrátane najmenších, ktorým chýba stabilita aj pri samotnom chodení.



NÚDCH priblížil, že lekári každý týždeň ošetria tri až štyri deti s úrazom na trampolíne. Pri peknom počasí či počas víkendu priemerne aj desať. "Najčastejšie sme ošetrovali deti v predškolskom alebo mladšom školskom veku, najmladšie z detí naraz nemajú ani dva roky," povedal primár oddelenia urgentného príjmu NÚDCH Marcel Brenner.



Časté sú podľa jeho slov zlomeniny predlaktia, lakťa, stavcov, ale aj úrazy hlavy niekedy aj so zakrvácaním do mozgu. Okrem toho lekári ošetrujú aj tržné rany. V tejto súvislosti varujú pred trampolínami, ktoré sú nedostatočne ochránené sieťou. "Dieťa môže vyletieť z trampolíny a dopadnúť na tvrdý a ostrý povrch, napríklad obrubník alebo dlažbu," priblížil Lindák.