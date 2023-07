Primárka:Nadmerná expozícia UV žiareniu zvyšuje riziko kožných nádorov

Bratislava 20. júla (TASR) - Nadmerná expozícia UV žiareniu zvyšuje riziko kožných nádorov a spôsobuje predčasné starnutie kože. Upozornila na to primárka detskej dermatovenerologickej kliniky Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Martina Hertelová. Je preto podľa nej dôležité učiť deti o ochrane pokožky pred slnkom, aby si vytvorili návyky.



"Ochranný krém by sa mal aplikovať 15 až 30 minút pred expozíciou slnečného žiarenia, aby mal dostatok času na aktiváciu a prispôsobenie sa koži. Prípravok je vhodné reaplikovať každé dve až tri hodiny. Taktiež po každom kúpaní alebo nadmernom potení sa," ozrejmila. Dodala, že pokožku treba chrániť počas celého roka, nie len v lete.



Pre deti do troch rokov sú podľa jej slov vhodné produkty s obsahom minerálnych filtrov, staršie deti môžu používať opaľovacie produkty s obsahom chemických filtrov. Okrem toho je dôležité chrániť sa aj vhodným oblečením a ochrannými doplnkami. "Medzi 11. až 16. hodinou treba vyhľadávať tieň, nosiť pokrývky hlavy so širokou strieškou, jednodielne plavky, poprípade aj plavky UPF a samozrejmosťou je dôsledné sledovanie pitného režimu," radí Hertelová.



Dodala, že počas leta sa u detí častejšie vyskytujú aj bakteriálne kožné infekcie, uhryznutia či poštípania hmyzom, rôzne formy žihľavky, parainfekčné exantémy a kontaktné dermatitídy. "V prípade ťažkostí je nevyhnutná návšteva dermatológa, ktorý posúdi celkový stav a začne adekvátnu liečbu," odporučila odborníčka.