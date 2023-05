NÚDCH očakáva po skrátení ambulantných pohotovostí viac pacientov

Bratislava 31. mája (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave očakáva v súvislosti s možným skrátením ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach navýšenie počtu pacientov ošetrených na urgentnom príjme. Pripomína, že návrh je zatiaľ v legislatívnom procese. O danej zmene komunikuje aj s ministerstvom zdravotníctva. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická.



"Už dnes ošetrujeme nielen pacientov z ambulantnej pohotovostnej služby (APS) na našom pracovisku, ale aj z okolia ako napríklad Pezinku, Trnavy, Galanty, Senice, Šale, Piešťan, Myjavy, Dunajskej Stredy a každému pacientovi bola poskytnutá adekvátna urgentná zdravotná starostlivosť včas a bez omeškania," povedala.



NÚDCH plánuje v najbližšom období rozšíriť diagnostiku na urgentnom príjme. "Riešime inštaláciu rntgenu priamo na urgentnom príjme, aby sme pacientov s ľahšími zraneniami ošetrili na jednom pracovisku. Druhý rntgen máme na pracovisku rádiologického oddelenia, môžeme tak pacientov s potrebou týchto vyšetrení rozdeliť a súčasne vyšetrovať na dvoch pracoviskách, čo výrazne skráti diagnostiku a ošetrenie," informovala Kamenická.



Nemocnica plánuje aj presun ambulantnej pohotovostnej služby do samostatných oddelených priestorov. "Aby sa pacienti s potrebou urgentnej zdravotnej starostlivosti nemiešali s deťmi čakajúcimi na ošetrenie v APS. Zväčší sa tým aj priestor v čakárni na urgentnom príjme," dodala hovorkyňa.



Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Ministerstvo zdravotníctva to odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.