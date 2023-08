NÚDCH: Počet mladých intoxikovaných alkoholom v lete mierne stúpa

Bratislava 13. augusta (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave evidujú počas leta mierny nárast počtu mladých pacientov intoxikovaných alkoholom. "V mesiacoch jún a júl tohto roka sme riešili 23 detí intoxikovaných alkoholom vo veku od 13 do 17 rokov," priblížila pre TASR hovorkyňa ústavu Dana Kamenická. Od začiatku roka ich evidujú 54.



V júni a júli sa tiež lekári postarali o deväť detí, ktoré užili drogy. "Počet detí intoxikovaných drogami výrazne narastá. Od začiatku kalendárneho roka do súčasnosti sme riešili celkovo 21 detí po užití drogy, pričom v roku 2022 sme za celý rok mali 30 detí," upozornila Kamenická. NÚDCH eviduje tento rok aj 80 prípadov akútnych nealkoholových intoxikácií, pri ktorých bol toxický účinok spôsobený aj látkami obsiahnutými v liekoch.



Požitie návykových látok je podľa ústavu obzvlášť rizikové, keďže ich účinok je nepredvídateľný a môže byť až život ohrozujúci. "Deti často nepoznajú zloženie a množstvo látok, ktoré požijú, napríklad so stimulačným alebo euforizujúcim zámerom. Obzvlášť je riziková kombinácia s alkoholom," vysvetlila hovorkyňa. Dodala, že v mnohých prípadoch si zdravotný stav detí vyžiada hospitalizáciu.