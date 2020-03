NÚDCH ponúka psychologickú podporu pre rodičov, ktorí sú doma s deťmi

Bratislava 21. marca (TASR) - V aktuálnej situácii týkajúcej sa pandémie nového koronavírusu a núdzového stavu Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) poskytuje psychologickú pomoc nielen pre svojich zdravotníkov, ale aj pre rodičov, ktorí trávia doma čas so svojimi deťmi.



"Nová situácia a s tým spojené pocity strachu, úzkosti a neistoty v súvislosti s množstvom informácií, ktoré sú nám dostupné, prinášajú aj negatíva, ktoré nám život robia ťažším. Mnoho správ, ktorými sme obklopení sú účelovo či nevedomky deformované, nepresné, prehnané či priamo vymyslené," hovorí generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela. "Je náročné zorientovať sa v informačnom toku a jeho sledovanie prináša zvýšenú mieru neistoty a strachu," vysvetľuje dôvod zavedenia takejto služby pre verejnosť.



" Vnímam, že v týchto dňoch sa musíme všetci vyrovnať s mnohými obmedzeniami, neistotou, nedostatkom informácií. Práve preto mi príde veľmi dôležité poskytnúť našim detským pacientom a ich rodinám najlepšiu možnú podporu, akú dokážeme," hovorí klinický psychológ a koordinátor psychologickej podpory v NÚDCH Pavol Kardoš. Pocity ako strach a neistota sú v aktuálnej situácii podľa neho prirodzené a ľudia vďaka nim dokážu byť pozornejší a ostražitejší voči prijímaniu nových informácií a konať zodpovednejšie. Tiež dodávajú silu lepšie sa postarať o iných ľudí.



Psychológa môžu kontaktovať na www.psycholog.nudch.eu a pavol.kardos.psycholog@gmail.com. Na webe rodičia okrem informácií a psychologickej podpory nájdu aj odkazy na stránky s aktivitami pre príjemné strávenie času s deťmi.



"Je veľmi dôležité akceptovať svoje emócie, no snažiť sa im nepodliehať a udržať si odstup a racionálnu kontrolu," hovorí Kardoš. Ľudia a zvlášť zdravotníci by podľa neho mali byť empatickí, poskytovať pacientom a iným ľuďom podporu a porozumenie. Rovnako dôležité je prijímať informácie z overených zdrojov, dôverovať autoritám a odborníkom a dodržiavať hygienické odporúčania, teda nosiť rúška, dezinfikovať a obmedziť kontakt na nutnú mieru. Rovnako dôležité je rešpektovať pravidlá a nariadenia.