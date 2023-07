NÚDCH požiada o príspevok z plánu obnovy na paliatívne oddelenie

Bratislava 13. júla (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) požiada o príspevok na vytvorenie detského paliatívneho oddelenia z plánu obnovy. Detské fakultné nemocnice v Košiciach a Banskej Bystrici sa do výzvy zapojiť nemôžu. Zariadenia to uviedli v reakciách na apel neziskovej organizácie Plamienok, podľa ktorej by mohlo zapojenie sa nemocníc do výzvy zlepšiť detskú paliatívnu starostlivosť na Slovensku.



"V NÚDCH si uvedomujeme potrebu zlepšenia o dlhodobo, vážne a nevyliečiteľne choré deti. Vítame preto možnosť požiadať ministerstvo zdravotníctva o príspevok na vytvorenie detského paliatívneho oddelenia z plánu obnovy a do tejto výzvy sa zapojíme," uviedla pre TASR hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



Detská fakultná nemocnica Košice podotkla, že výzva slúži iba na rekonštrukciu existujúcich lôžkových fondov, nie na budovanie nových palitatívnych lôžok, preto ju nemôže využiť. "Chceme ale zdôrazniť, že Detská fakultná nemocnica Košice má veľký záujem riešiť aj paliatívnu starostlivosť o ťažko choré deti, no nevyhnutnou podmienkou je jej priestorové rozšírenie," dodal riaditeľ nemocnice Andrej Koman.



Ozrejmil, že lôžková kapacita nemocnice už dlhšie nepostačuje. "Bezpodmienečne potrebujeme podstatne viac miesta pre detských pacientov a ich rodičov, čo však nedokážeme zabezpečiť bez podpory štátu. Preto dlhodobo bojujeme o realizáciu projektu nadstavby Detskej fakultnej nemocnice, ktorý je už pripravený a oponovaný. Jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze," vysvetlil. Investícia vo výške 35 miliónov eur by podľa jeho slov zabezpečila špecializovanú zdravotnú starostlivosť o detských pacientov z východoslovenského regiónu.



Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica deklaruje, že sa o paliatívnych pacientov stará v rámci štandardných oddelení. "V rámci aktuálnych možností sa Detská nemocnica nevie do tejto výzvy zapojiť," uviedla pre TASR referentka pre komunikáciu nemocnice Jana Petríková.



Detská paliatívna starostlivosť podľa neziskovej organizácie Plamienok vyžaduje systémovú zmenu. Upozornila, že na Slovensku neexistuje paliatívne oddelenie pre deti a detská paliatívna starostlivosť stojí organizačne aj finančne na pleciach neziskového sektora. Situáciu by podľa organizácie mohla zlepšiť výzva z plánu obnovy na rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti, ktorú rezort zdravotníctva vyhlásil v máji. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť do 31. júla. V rámci výzvy je vyčlenených takmer päť miliónov eur.