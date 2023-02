NÚDCH: Príprava liekov pre detských onko pacientov bude modernejšia

Bratislava 14. februára (TASR) - Príprava liekov pre detských onkologických pacientov bude technologicky modernejšia. Klinika detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave otvorila v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny v priestoroch nemocničnej lekárne špecializované pracovisko na prípravu chemoterapie pre detských pacientov.



Prednostka kliniky a predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Alexandra Kolenová poukázala, že chemoterapiu a ďalšie lieky potrebujú pre detských pacientov denne, pričom musia byť pripravované pre každého pacienta individuálne. Predpísaná liečba sa podáva podľa štandardných protokolov a jej príprava bola doposiaľ realizovaná farmaceutmi priamo na klinike detskej onkológie.



"Neustálym zlepšovaním diagnostických a liečebných postupov potrebujeme viac ľudí, ktorí pracujú s protokolmi, liečivami, a tí zas potrebujú modernizované pracovisko. Teraz sú naši farmaceuti v moderne vybavenom priestore, navyše s nimi budeme mať digitálne prepojenie," priblížila Kolenová.



Zmodernizované a rozšírené priestory nemocničnej lekárne, rovnako aj nové biohazardy, teda boxy na aseptickú prípravu parenterálnych liekov, zvýšia bezpečnosť celého procesu prípravy liekov pre pacientov. "Keďže liečby pre deti s rakovinou musia v našej nemocnici spĺňať z hľadiska čistoty a presnosti tie najprísnejšie hygienické štandardy, je nutné ich pripravovať v priestoroch, ktoré sú schopné zabezpečiť takúto mieru čistoty," vysvetlil farmaceut pracujúci na oddelení prípravy cytostatík Martin Lichý.



Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH je špičkovým pracoviskom na liečbu detských onkologických pacientov. Okrem Bratislavy sa pacienti liečia aj v Banskej Bystrici a Košiciach. "Každý rok na Slovensku diagnostikujeme asi 200 nových pacientov od nula do 18 rokov," priblížila Kolenová.



Poukázala, že naspäť do života sa po vyliečení vracia osem z desiatich pacientov. Tento úspech však podľa kliniky so sebou prináša zvýšenie frekvencie počtu hospitalizácií, ich predĺženie, ako aj zvýšenie počtu ambulantných návštev detského pacienta. "Vždy nás veľmi teší, keď pre našich pacientov môžeme zvýšiť komfort a bezpečnosť liečby," ocenil prínos novej prípravy liekov riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.