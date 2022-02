NÚDCH umožní domácu starostlivosť pre detských onkologických pacientov

Bratislava 15. februára (TASR) - Detskí onkologickí pacienti Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH), ktorí nevyžadujú hospitalizáciu, budú môcť absolvovať bezplatné vyšetrenie či kontrolu už aj doma. V Bratislave a okolí sa má v najbližších dňoch spustiť pilotná fáza detskej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), pričom sa má postupne rozširovať.



Ako ozrejmila prednostka NÚDCH a Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) Alexandra Kolenová, liečba onkologických pacientov môže trvať aj viac ako dva roky, pričom kontroly sú pomerne časté, preto cieľom projektu bolo odľahčiť túto "dlhú cestu".



O domácej starostlivosti bude rozhodovať lekár a sestry, pričom budú kroky vždy konzultovať s rodinou. Určená je najmä pre pacientov v aktívnej onkologickej liečbe, u ktorých je poskytovanie starostlivosti pre rôzne dôvody skomplikované. Ide o deti, ktoré majú závažné komplikácie, sú ležiace a ťažšie sa im presúva. Tiež rodiny, v ktorých je viac detí, preto rodič nemôže s pacientom prísť. "Takáto starostlivosť ušetrí starosti a čas aj rodičom, neprichádzajú o celý deň presunmi do nemocnice a z nemocnice, alebo nemusia zabezpečiť stráženie súrodencov. Pre dieťa je zas domáce prostredie menej stresujúce," uviedla jedna zo zdravotných sestier ADOS Jana Oškerová.



Služba zároveň pomôže plynulosti procesov na dennej klinike, kde musia deti niekedy čakať na podanie transfúzie aj do večera. "Podľa nového konceptu, ADOS, sestra vyšetrí dieťa doma, následne stav konzultuje s lekárom a podanie transfúzie dohodne na presný čas, kedy dieťa príde do nemocnice a všetko má už pripravené," vysvetlila Kolenová.



V prípade, že rodina využije domácu liečbu, dohodne si termín a čas návštevy. Následne sestra príde na dohodnutý čas, porozpráva sa s rodičmi o stave dieťaťa a urobí vyšetrenie v rámci kompetencií. "Môže mu zobrať krv, ošetriť rôzne rany alebo vstupy, ktoré dieťa má, s ktorými chodia napríklad pravidelne na preplachy do nemocnice," priblížila sestra. Následne s lekárom telefonicky konzultuje ďalší postup.



Ako priblížila druhá zdravotná sestra z projektu ADOS Lucia Kostická, aktuálne budú k dispozícii tri sestry, ktoré by sa mali starať o približne desať pacientov. "Každý deň máme na dennej klinike okolo 15 až 20 pacientov. Z nich budeme vyberať pacientov, ktorí sú dostupní, teda je to rodina, ktorej by to vyhovovalo," priblížila Kolenová.



Službu ADOS spúšťa NÚDCH v spolupráci s KDHaO a neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou. Spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej rakoviny ADOS v utorok slávnostne "uviedli do života". "Možnosť domácej starostlivosti je vo svete štandardom, ktorý zlepšuje dostupnosť a plynulosť liečebných procesov a zameriava sa na komfort pacienta a jeho príbuzných," uviedol minister.