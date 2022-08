NÚDCH:Pokračuje výstavba stacionára pre deti s poruchou príjmu potravy

Bratislava 5. augusta (TASR) - Stavebné práce na dennom stacionári pre detských pacientov so psychickými poruchami v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave pokračujú. Stacionár má slúžiť pre deti s poruchami príjmu potravy. NÚDCH o tom informuje na sociálnej sieti.



Denný stacionár má poskytnúť deťom komplexnú psychiatrickú liečbu s osobitným dôrazom na psychoterapiu a psychiatrickú rehabilitáciu. NÚDCH poukazuje na to, že počet detí s týmito ťažkosťami stúpa a problémy sa zároveň posúvajú do čoraz nižších vekových kategórií. "Aj napriek ambulantnej liečbe sa detský pacient často nevyhne hospitalizácii a skoro vždy je potrebné jeho ďalšie doliečovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že ideálnou formou starostlivosti sú práve špecializované stacionáre," priblížil ústav.



Dieťa do stacionára prichádza denne alebo niekoľkokrát týždenne na celý deň a popoludní sa vracia domov. "V rámci stacionára sa pod dohľadom detských psychiatrov, psychológov, liečebných pedagógov a ďalších špecialistov vykonajú potrebné medicínske úkony, prebehne spoločná 'komunita', školské vyučovanie, skupinové či individuálne terapie, ergoterapie a pohovory s rodičmi a podobne," priblížil NÚDCH. Dodal, že deti sa tak liečia a zotavujú vo svojom viac-menej prirodzenom prostredí, čo uľahčuje celý liečebný proces.



Ministerstvo zdravotníctva SR avizovalo vznik denného stacionára pre detských pacientov so psychickými poruchami, ako aj rekonštrukciu priestorov Kliniky detskej psychiatrie v NÚDCH už v máji. Ministerstvo financií (MF) SR na to na základe žiadosti rezortu zdravotníctva pridelilo 650.000 eur.