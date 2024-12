NÚDCH zabezpečí starostlivosť o detských pacientov aj počas sviatkov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) je pripravený postarať sa o všetkých detských pacientov, ktorí budú potrebovať zdravotnú starostlivosť aj počas vianočných a novoročných sviatkov. Na oddelení urgentného príjmu (OUP) bude zabezpečená nepretržitá zdravotná starostlivosť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



"Na OUP sa o detských pacientov počas dňa postará päť lekárov - pediatrov v pediatrických ambulanciách a dvaja chirurgovia v chirurgickej ambulancii," spresnila Kamenická. Dodala, že traja pediatri budú slúžiť nepretržite 24 hodín. V nočných hodinách budú službu vykonávať traja pediatri a jeden chirurg.



Kamenická doplnila, že rovnako bude postarané aj o všetkých detských pacientov hospitalizovaných na klinikách NÚDCH. Ako uviedla, v ambulantnej pohotovostnej službe (APS) sa o pacientov v rámci ordinačných hodín od 7.00 h do 20.00 h postará jeden lekár, pričom vo frekventovanom čase od 12.00 h do 17.00 h budú k dispozícii dvaja lekári. "Našou snahou je posilniť služby po skončení ordinačných hodín v APS - v čase od 20.00 h do 7.00 h ráno sa o deti, ktoré prichádzajú s menej závažným zdravotným stavom, postará pediater NÚDCH," poznamenala.



Lekári OUP NÚDCH odporúčajú v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami a predpokladaným čerpaním dovoleniek lekárov pre deti a dorast v prípade potreby včas kontaktovať svojho pediatra, napríklad pri predpísaní liekov, ktoré dieťa dlhodobo užíva. "Odporúčame, aby v prípade čerpania dovolenky príslušného všeobecného lekára rodičia včas zistili určeného zastupujúceho všeobecného lekára," ozrejmila Kamenická.