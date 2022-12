NÚDCH začal operovať deti s bolesťami kolena novou metódou

Bratislava 13. decembra (TASR) - Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) začali operovať detských pacientov s dlhodobými bolesťami kolena novou metódou - nanoskopiou, s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Prvou operovanou pacientkou na Slovensku sa stalo 16-ročné dievča. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



Priblížila, že ide o modernú diagnostickú a liečebnú metódu, ktorá využíva základné princípy bežnej artroskopie, ale s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. "Kým štandardne využívaná artroskopická kamera so zavádzačom má priemer približne šesť milimetrov, priemer nanoskopickej kamery so zavádzačom je iba 2,2 milimetra," vysvetlila hovorkyňa.



"Som veľmi rád, že našich pacientov môžeme operovať šetrnejšou metódou. Vďaka 'nano' veľkosti využívanej optiky môžeme tieto zákroky vykonávať aj v lokálnej anestézii, čo je pre pacienta bezpečnejšie a šetrnejšie riešenie," uviedol riaditeľ ústavu Peter Bartoň.



Medzi hlavné výhody metódy patrí podľa odborníkov menšia invazívnosť a bolesť, minimalizovanie veľkosti operačných rán, ktoré nevyžadujú šitie, rýchla rekonvalescencia pacienta po zákroku, ale aj menej potrebného zdravotníckeho personálu počas neho. "Pri lokálnej anestézii nie je potrebná prítomnosť anestéziológa a anestéziologickej sestry," ozrejmil lekár Matúš Halas.



Nová metóda je vhodná hlavne u pacientov s dlhodobými bolesťami kolena nejasnej príčiny, keďže nanoskopia umožní nielen presnejšiu diagnostiku, ale aj ošetrenie menších patologických nálezov. Je tiež vhodná pri akútnych poúrazových stavoch na rýchlu diagnostiku a naplánovanie ďalšieho postupu.



"Vzhľadom na použitie lokálnej anestézie je určená pre starších pacientov od približne 14. roku života, u ktorých možno predpokladať väčšiu mieru spolupráce v porovnaní s menšími detskými pacientmi," priblížil prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Milan Kokavec.



Samotný výkon zahŕňa predoperačnú prípravu, edukáciu rodiča i pacienta, následne lekár dezinfikuje operačné pole a aplikuje lokálne anestetikum. "Zavedenie operačných nástrojov realizujeme za pomoci ostrej kanyly, ktorou vytvárame vstupy do kolena podobnou technikou ako pri zavádzaní ihly pri odbere krvi. Následne za pomoci zavedeného nanoskopu a konkrétneho operačného nástroja realizujeme samotnú diagnostiku, prípadne ošetrenie zistenej patológie," doplnil Halas.