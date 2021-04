Núdzový stav sa predĺži o 30 dní, zákaz vychádzania bude po 21.00 h

Bratislava 26. apríla (TASR) - Núdzový stav sa predĺži o ďalších 30 dní. Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom online rokovaní. Núdzový stav sa mal skončiť 28. apríla. Zákaz vychádzania sa zároveň od štvrtka 29. apríla posunie o hodinu, bude platiť po 21.00 h, vyplýva z vládneho uznesenia.



"Epidemicky sa situácia od polovice februára kontinuálne zlepšuje, avšak Slovenská republika je stále na vysokých číslach a ľahko môže opätovne začať rásť, keď by rýchlo vznikol nápor na nemocnice a bolo by potrebné urýchlene zavadzať opatrenia a teda narýchlo prijímať núdzový stav," píše sa v predkladacej správe.



Ministerstvo zdravotníctva v nej poukázalo aj na situáciu v nemocniciach. Argumentuje, že ďalší vývoj pandémie nemožno spoľahlivo predpovedať aj vzhľadom na možnosti zavlečenia nových mutácii koronavírusu s rôznou rýchlosťou šírenia a rôznou smrtnosťou. Pripomenulo tiež naviazanosť núdzového stavu na viaceré opatrenia či už v oblasti zdravotníctva alebo hospodárskej mobilizácie.



Núdzový stav v pondelok odporučila predĺžiť aj pandemická komisia. Tá tiež považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach, okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID automatu.



V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny musí o jeho predĺžení ešte rozhodnúť Národná rada (NR) SR. Urobiť tak má do 20 dní od predĺženia.



Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra minulého roka. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy minulý mesiac, keď odsúhlasil jeho predĺženie na 40 dní s účinnosťou od 20. marca.