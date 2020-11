Rezort školstva: Nultý akčný plán je cestou k zvýšeniu inkluzívnosti

Bratislava 24. novembra (TASR) - Rovnaká možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, v živote a na trhu práce pre všetky deti, žiakov a študentov. To je cieľom nultého akčného plánu, ktorý je východiskom na naštartovanie funkčných zmien vedúcich k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní. S týmto cieľom sa vláda zaviazala prijať tiež Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých úrovniach. Ukotvené je to aj v samotnom programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2020 – 2024. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Rezort školstva v rámci vnútrorezortného dialógu a v spolupráci s odborníkmi z praxe identifikoval kľúčové oblasti, ktorých riešenie bude prioritné počas roka 2021. Tieto oblasti sú zhrnuté v dokumente Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.



Pri tvorbe nultého akčného plánu boli zohľadnené rôzne faktory. Patria tam najmä existujúce záväzky SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania, nastavenie programovacieho obdobia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027, či ciele vymedzené v strategických dokumentoch Európskej komisie, napríklad akčný plán pre boj proti rasizmu, Európsky strategický rámec pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov.



Nultý akčný plán obsahuje dlhodobo odkladané výchovno-vzdelávacie výzvy v praxi a opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre zvýšenie inkluzívnosti vzdelávacieho systému a ich realizácia je naplánovaná v krátkodobom časovom horizonte. "Opatreniam sa venujeme v optike piatich oblastí, ako desegregácia vzdelávacieho systému, inklúzia v ranom a predškolskom veku, podmienky pre inklúziu, podporné opatrenia vo vzdelávaní a špeciálno-pedagogická podpora vo vzdelávaní a v poradenstve," priblížila štátna tajomníčka rezortu školstva pre inkluzívne vzdelávanie a národnostné školstvo Monika Filipová. Tento plán je zároveň aj prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien, ktoré sú potrebné na to, aby sa postupne zvyšovala inkluzívnosť vzdelávacieho systému.



Ďalšie kroky pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania budú stanovené v pripravovanej Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Komplexnú a dlhodobú stratégiu s prvým dvojročným akčným plánom bude tvoriť ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi a odborníkmi z praxe s plánom predložiť ju vláde SR do konca roka 2021.