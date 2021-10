Nunciatúra ocenila ľudí, ktorí pripravovali návštevu pápeža na Slovens

Na snímke rozlúčka s pápežom Františkom pred jeho odletom do Vatikánu na bratislavskom letisku 15. septembra 2021, foto archívu. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 13. októbra (TASR) - Vyše 40 osôb si v stredu prevzalo ocenenie za svoju prácu a úsilie, ktoré prejavili počas príprav septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Predstaviteľov štátu a rozličných občianskych inštitúcií, ako aj predstaviteľov cirkvi ocenili mesiac po návšteve Svätého Otca na Slovensku v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Informuje o tom na svojom webe tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.Ocenení si prevzali medaily z rúk Giacoma Giuda Ottonella, apoštolského nuncia, ktorý je na Slovensku najvyšším predstaviteľom Vatikánu. Vo svojom príhovore vyjadril uznanie za vysokú profesionalitu i nezvyčajnú obetavosť, ktoré prejavili tak samotní ocenení, ako aj inštitúcie, ktoré reprezentujú. Vyzdvihol ich každodennú prácu,, ktorá je podľa jeho slovPodľa nuncia je odovzdanie pápežských medailí dôležité ocenenie. Laureátov ocenili v troch skupinách, a to pápežskou medailou k návšteve Svätého Otca na Slovensku a bronzovou a striebornou medailou roku pontifikátu pápeža Františka. Bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa poďakoval všetkým osobne aj ich spolupracovníkom, ktorí sa vložili do prípravy a celého priebehu návštevy.Pápež František absolvoval na Slovensku apoštolskú cestu od 12. do 15. septembra. Počas nej navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.