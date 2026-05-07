Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Slovensko

NÚSCH bude v piatok poskytovať len akútnu a neodkladnú starostlivosť

.
Na snímke čakáreň v priestoroch ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude v tento deň zabezpečené v režime zodpovedajúcom organizácii prevádzky počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave bude v piatok 8. mája poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Informovala o tom hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude v tento deň zabezpečené v režime zodpovedajúcom organizácii prevádzky počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja,“ oznámila.

Priblížila zároveň, že zmeny termínov oznámil NÚSCH pacientom aj prostredníctvom ambulancií, kliník a oddelení.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?