NÚSCH bude v piatok poskytovať len akútnu a neodkladnú starostlivosť
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude v tento deň zabezpečené v režime zodpovedajúcom organizácii prevádzky počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave bude v piatok 8. mája poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Informovala o tom hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.
„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude v tento deň zabezpečené v režime zodpovedajúcom organizácii prevádzky počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja,“ oznámila.
Priblížila zároveň, že zmeny termínov oznámil NÚSCH pacientom aj prostredníctvom ambulancií, kliník a oddelení.
