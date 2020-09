NÚSCH má novú budovu aj s heliportom, presťahovalo sa prvé oddelenie

Bratislava 30. septembra (TASR) – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave má novú budovu s heliportom. Prístavba je s existujúcim objektom prepojená mostom. Cez víkend sa do nových priestorov ako prvé presťahovalo oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca. Postupne do prevádzky uvedú aj ambulantný trakt a ďalšie pracoviská. Investícia si vyžiadala približne 11 miliónov eur, priblížila pre TASR hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.



" Ide o rozšírenie lôžkového fondu o 35 lôžok, tri intervenčné operačné sály a ďalšie nové špecializované ambulancie. Rozšírením lôžkovej, intervenčnej a ambulantnej časti by sa malo prispievať k diagnostike a liečbe väčšieho počtu pacientov s ochorením srdca a ciev. Zároveň dôjde ku skráteniu čakacích lehôt" priblížila Valášiková.



Priestory podľa jej slov poskytnú vyšší štandard a komfort pre pacientov aj zdravotnícky personál. Taktiež väčšiu bezpečnosť pri operáciách pacientov a ich následnej liečbe.



Do nových priestorov sa už presťahovalo oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca. Ide o jediné oddelenie tohto druhu na Slovensku pod vedením primárky Evy Goncalvesovej. Je vybavené najmodernejšou technikou. „Má 17 monitorovaných lôžok, z toho tri lôžka, ktoré tvoria jednotku intenzívnej starostlivosti, laboratórium na vykonávanie pravostranných katetrizácií a testovanie centrálnej hemodynamiky," doplnila Valášiková.



Začiatkom októbra sa do prevádzky uvedie nová časť ambulantného traktu, postupne sa spustí prevádzka rehabilitácie a po inštalácii RTG techniky aj oddelenie arytmií a kardiostimulácie. Nová budova má byť plne funkčná do konca roka.



Heliport na streche budovy bude v prevádzke v priebehu októbra. "Významne urýchli transport pacienta. Presun pacienta z heliportu na operačnú alebo intervenčnú sálu potrvá len niekoľko minút," uviedla Valášiková.



Uvoľnené priestory budú slúžiť na rozšírenie lôžkovej kapacity oddelenia arytmií a kardiostimulácie. „Ďalej vznikne v NÚSCH nová kardiologická jednotka intenzívnej starostlivosti, ako aj nové špecializované ambulancie,“ spresnila Valášiková.



NÚSCH poskytuje špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Od 1. januára 2009 je jeho súčasťou aj Detské kardiocentrum.