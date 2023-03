NÚSCH: Na Slovensku si pripomíname 25. výročie transplantácie srdca

Bratislava 20. marca (TASR) - V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) pred 25 rokmi na Slovensku po prvý raz úspešne transplantovali srdce. Operáciu vykonal lekársky tím pod vedením Viliama Fischera v noci z 20. na 21. marca 1998. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková.



Ako priblížila, pacientom bol vtedy 58-ročný Štefan Petrík z Jura nad Hronom. S transplantovaným srdcom žil 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil Juraj Fabián.



V súčasnosti má NÚSCH za sebou 418 úspešných transplantácií srdca, z čoho bolo 399 dospelých pacientov a 19 detí. "NÚSCH tiež prebral do dlhodobej starostlivosti 58 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998," doplnila Valášiková. Podotkla, že ide o jediné pracovisko na Slovensku, kde sa transplantácie srdca vykonávajú.



"Rozsah skúseností aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov," uviedla primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Eva Goncalvesová. Koncom roka 2022 bolo na čakacej listine na transplantáciu 47 pacientov.



Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa celosvetovo neustále zvyšuje, ozrejmila Valášiková.



Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom Meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu.