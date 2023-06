V SR prvýkrát vykonali novú metódu operácie fibrilácie predsiení

Bratislava 15. júna (TASR) - V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave zrealizovali prvýkrát na Slovensku novú liečebnú metódu fibrilácie predsiení. Zvyšuje bezpečnosť a účinnosť liečby tejto arytmie pomocou katétrovej ablácie s použitím pulzného elektrického poľa. Významne skracuje trvanie operácie, čím zlepší dostupnosť liečby. V pondelok (12. 6.) ju realizovali u ôsmich pacientov. Pre TASR to uviedol prednosta Kliniky kardiológie a angiológie a primár oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH Robert Hatala.



Fibrilácia predsiení je najčastejšia arytmia dospelého veku, ktorou na Slovensku trpí približne 200.000 pacientov. "Jej záludnosť spočíva v tom, že u časti pacientov môže byť dlho nepoznaná, pretože nemusí spôsobovať dramatické príznaky, iným však robia záchvaty arytmie zo života peklo. Najzávažnejšia je však skutočnosť, že arytmia zvyšuje 5-násobne riziko mozgovej porážky a srdcového zlyhávania," vysvetlil Hatala.



Riešením ochorenia je metóda tzv. katétrovej ablácie, keď lekári za pomoci špeciálnych katétrov zvedených do ľavej predsiene srdca izolujú potenciálne ohniská, ktoré arytmiu vyvolávajú. "Doposiaľ to bolo postavené predovšetkým na technológii, keď sme okolo ohniska vytvorili akúsi kruhovú bariéru, ktorá pozostávala zo splývajúcich bodov a ktorá bránila šíreniu abnormálnych elektrických vzruchov na srdci. Na vytvorenie takejto bariéry sa používa v týchto prípadoch buď kontrolované zohriatie špičky katétra, alebo zmrazenie tkaniva špeciálnym balónom v srdci," doplnil.



Profesor Hatala ozrejmil, že posledný rok sa vo svete začala využívať nová metóda, ktorá fibriláciu rieši elegantnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a účinnejšie. "Je postavená na aplikácii ultrakrátkych (mikrosekundových) elektrických výbojov s napätím okolo 2000 voltov. Takéto impulzy poškodia membrány buniek podieľajúcich sa na vzniku a šírení arytmie na požadovaných miestach srdca," ozrejmil. Po opakovaných aplikáciách výbojov dochádza k nezvratnému odumretiu buniek. "Najcitlivejšie na takýto výboj sú práve bunky, ktoré chceme odstrániť. Ostatné sú veľmi rezistentné, čím je daná bezpečnosť operácie," podotkol s tým, že operácia prebieha v úzkom priestore predsiene srdca, pri ktorej sa nachádzajú aj iné dôležité štruktúry, ktoré lekár nesmie poškodiť.



Tento týždeň je technológia skúšobne dostupná aj na Slovensku. "Sme radi, že sme mohli urobiť prvých ôsmich pacientov. Už teraz je jasné, že metóda umožní zvýšiť počet liečených pacientov, tým skrátiť čakacie doby a zlepšiť dostupnosť liečby. Veríme, že zdravotné poisťovne budú liečbu financovať, pretože ide o vysoko nákladovo efektívnu liečbu, ktorá má potenciál eliminovať opakované hospitalizácie pacienta a súčasne prispieť k zníženiu odvrátiteľných úmrtí," skonštatoval Hatala. Po operácii podľa jeho slov pacient zostáva hospitalizovaný na oddelení približne 24 hodín a vráti sa späť do aktívneho života asi po jednom týždni.



Náklady na technológiu pre zavedenie novej metódy budú financované z projektu Európskeho fondu obnovy a liečba by mala byť dostupná nielen v Bratislave v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, ale aj vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.