NÚSCH: Hypertonici môžu v lete potrebovať menej liekov

Bratislava 5. augusta (TASR) - V lete sa krvný tlak znižuje prirodzene ochladzovaním tela, niektorí pacienti s vysokým krvným tlakom preto nepotrebujú toľko liekov ako zvyčajne. Pre TASR to uviedla primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Ivana Šoóšová. Ubezpečila tiež, že žiadne z kardiovaskulárnych liekov by nemali zhoršovať reakciu tela na teplo.



"Stáva sa, že pacienti s vysokým krvným tlakom, ktorí užívajú lieky na zníženie tlaku, pri vysokých teplotách a v lete toľko liekov nepotrebujú. Respektíve tým, že dochádza aj k prirodzenému znižovaniu krvného tlaku práve ochladzovaním, niekedy im znižujeme lieky na tlak," uviedla. Ak by sa dávka liekov neznížila, mohlo by podľa nej dôjsť až k takému zníženiu tlaku, že pacienti by sa necítili dobre, prípadne by došlo k prekolapsovým stavom.



Odborníčka vysvetlila, že telo sa snaží s vysokými teplotami vyrovnať a ochladiť sa napríklad zmenami kardiovaskulárneho systému. "Telo sa snaží teplotu tela znížiť tak, že sa viac potí. To sa deje spôsobom, že sa rozširuje kapilárna sieť, teda rozširujú sa cievne zakončenia, a tak sa zväčšuje plocha, z ktorej sa odparuje teplo," priblížila. Dodala, že pri rozširovaní kapilárnej siete dochádza k poklesu krvného tlaku a zároveň sa zvyšuje aktivita srdca (tep) a celý srdcovo-cievny obeh sa zrýchľuje.



Kolapsy z tepla podľa nej nie sú život ohrozujúce, pokiaľ sa zakročí hneď. Pri pomoci takémuto človeku odporúča presunúť ho do tieňa, respektíve znížiť priame pôsobenie tepla. Pokiaľ je to možné, radí tiež vyzliecť mu oblečenie, prípadne ochladzovať okrajové časti tela. "Napríklad dať do ruky ľad, pokropiť hlavu," priblížila Šoóšová. Keď je človek opäť pri vedomí, je dobré ponúknuť mu tekutiny a naďalej pokračovať v ochladzovaní.