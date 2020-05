NÚSCH zrealizoval prvýkrát na Slovensku unikátny katetrizačný zákrok

Na snímke lekár Petr Vařejka. Foto: NÚSCH

Bratislava 28. mája (TASR) – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) vo štvrtok po prvý raz na Slovensku zrealizoval unikátny katetrizačný zákrok. Hlavným operatérom bol Petr Vařejka spolu so svojím tímom z oddelenia intervenčnej angiológie. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.Prednosta Kliniky angiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚSCH Juraj Maďarič vysvetlil, že špecifickosť výkonu spočíva v tom, že lekári vedia ošetriť vydutinu vo veľmi nepríjemnej lokalizácii, ktorú by museli inak operovať.komentoval s dôvetkom, že na takýto výkon je potrebné kooperovať aj s viacerými odbormi, ktoré v NÚSCH fungujú, konkrétne ide o spoluprácu cievnej chirurgie s intervenčnou rádiológiou alebo intervenčnou angiológiou.Špeciálne komponenty, ktoré sa musia do tela zaviesť, zabezpečia prekrvenie obličiek a čriev. Katetrizačný zákrok spočíva v tom, že sa do hrudníkovej aorty, ktorá je najväčšou cievou v tele, zavádzajú tzv. stentgrafty, teda špeciálne protézy, v ktorých sú predpripravené krátkena prepojenie stengraftu protézy a dôležitej tepny, ktorá vedie krv do brušných orgánov. Na Slovensku sa takýto špeciálny materiál použil vôbec po prvý raz.Výkon trvá približne štyri až päť hodín.