NVW SK rozdelí sumu 150.000 eur na podporu autistických detí

Bratislava 30. novembra (TASR) - Rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) a centrám pre deti a rodiny rozdelí Nadácia Volkswagen Slovakia (NVW SK) 150.000 eur.



"Čo nám teraz najviac chýba, je socializácia, na ktorej sa s deťmi s PAS musí najviac pracovať. Nemáme ochranné prostriedky, nevyhnutné na umožnenie kontaktu a ktoré by zároveň chránili aj nás, terapeutov a dobrovoľníkov,“ uviedla Mária Helexová zo združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Banská Bystrica (SPOSA BB).



Nadácia venovala na zabezpečenie kontinuálnych terapií v rodinách s deťmi s PAS strešnej organizácii SPOSA 60.000 eur. Tie majú byť rozdelené do 15 pobočiek v rámci SR. Peniaze majú byť použité na nákup ochranných pomôcok, germicídnych žiaričov, čističiek vzduchu a zdravotníckeho materiálu potrebného na individuálne terapie či domáce návštevy.



Centrám pre deti a rodiny venuje NVW SK 90.000 eur. Okrem iného by mali byť použité na sfunkčnenie a zútulnenie priestorov alebo rozšírenie voľnočasových aktivít. "Šport, pohybové a oddychové aktivity detí po skončení sa vyučovania majú nezastupiteľné postavenie pri formovaní rozvoja ich osobnosti," doplnila Martina Prčová z Centra pre deti a rodiny v Polomke.