O bezpečnom používaní pyrotechniky treba poučiť hlavne deti

Bratislava 30. decembra (TASR) - Zábavná pyrotechnika by sa mala nakupovať iba u certifikovaných predajcov a s návodom. Uchovávať by sa mala mimo tela a pred odpálením je potrebné si prečítať návod. Ako uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová, mnohí už na ňu doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným zrakom či životom. O bezpečnom používaní treba poučiť hlavne deti.



"Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie," varuje polícia. Pred použitím je dôležité skontrolovať dĺžku zápalnej šnúry.



Rakety by sa mali pred odpálením vložiť do fľaše naplnenej pieskom. "Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí," radí polícia. V prípade, že raketa nevybuchne, nemali by ste sa k nej hneď približovať ani sa pokúšať ich opäť odpáliť.



Polícia vyzýva tiež k ohľaduplnosti. "Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja - starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psy veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie," dodávajú policajti.