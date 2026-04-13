O celoživotné vzdelávanie je záujem, evidujú takmer 1300 žiadostí
Minister školstva poznamenal, že vyštudovať školu v dnešnej dobe už nestačí.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - O celoživotné vzdelávanie v novom systéme je záujem. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR k 12. aprílu zatiaľ eviduje 1287 podaných žiadostí o niektorý z ponúkaných vzdelávacích programov. V pondelok to potvrdil šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Minister školstva poznamenal, že vyštudovať školu v dnešnej dobe už nestačí. Svedčí o tom aj nástup umelej inteligencie, „preto sa ľudia podľa neho musia častejšie prevzdelávať“. Aj preto rezort školstva od apríla spustil systém individuálnych vzdelávacích účtov (IVU), ktorý má dospelým zjednodušiť prístup k vzdelávaniu, zlepšiť orientáciu v ponuke kurzov a podporiť rozvoj zručností počas celého života. IVU prepája ponuku overených vzdelávacích inštitúcií s finančnou podporou štátu a umožňuje ľuďom vybrať si vzdelávanie podľa vlastných potrieb na jednom mieste.
Zo štatistík vyplýva, že aktuálne je v ponuke 436 certifikovaných vzdelávacích inštitúcií a v systéme je registrovaných 6385 občanov. Zverejnených je vyše 700 ponúkaných vzdelávacích programov. Z prvých dát vyplýva, že zatiaľ majú záujem o vzdelávacie programy najmä ženy, je ich takmer 80 percent, povedala riaditeľka odboru vzdelávania dospelých na rezorte školstva Ildikó Pathóová.
Najvyšší záujem je podľa štatistík z rezortu školstva vo veku od 40 do 50 rokov, a to 37 percent. Drucker poznamenal, že najvýraznejší záujem je zatiaľ o programy zamerané na tréningy komunikačných zručností pre zamestnancov, inovačné vzdelávanie, záhradníctvo či o programy zamerané na umelú inteligenciu. „Cieľom je, aby sa ľudia mohli rekvalifikovať celý život,“ povedal Drucker.
Súčasťou systému je aj finančná podpora. V prvej fáze bude podporené vzdelávanie 5000 záujemcov, ktorí môžu získať príspevok vo výške 200 eur. „Ak je suma vyššia, tak to môže doplatiť občan alebo jeho zamestnávateľ,“ vysvetlila Pathóová. Celkovo je na IVU vyčlenených 10,4 milióna eur na obdobie troch rokov. V ďalších fázach sa počíta s príspevkami až do výšky 1500 eur. Nárok na príspevok majú osoby vo veku od 16 do 65 rokov, s výnimkou aktívne podnikajúcich živnostníkov a študentov denného štúdia.
Záujemcovia si môžu svoj IVU založiť prostredníctvom portálu www.vzdelavamsa.sk. IVU sú súčasťou širšieho systému celoživotného vzdelávania, ktorý má ambíciu zvýšiť dostupnosť, kvalitu a prehľadnosť vzdelávania pre dospelých. Systém zároveň podporuje rozvoj zručností dôležitých pre uplatnenie na trhu práce a reaguje na meniace sa potreby ekonomiky. Určené sú pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať, zlepšiť svoje zručnosti alebo si chcú doplniť svoju kvalifikáciu. Rovnako aj pre tých, ktorí chcú zmeniť svoju kariéru.
Minister školstva poznamenal, že vyštudovať školu v dnešnej dobe už nestačí. Svedčí o tom aj nástup umelej inteligencie, „preto sa ľudia podľa neho musia častejšie prevzdelávať“. Aj preto rezort školstva od apríla spustil systém individuálnych vzdelávacích účtov (IVU), ktorý má dospelým zjednodušiť prístup k vzdelávaniu, zlepšiť orientáciu v ponuke kurzov a podporiť rozvoj zručností počas celého života. IVU prepája ponuku overených vzdelávacích inštitúcií s finančnou podporou štátu a umožňuje ľuďom vybrať si vzdelávanie podľa vlastných potrieb na jednom mieste.
Zo štatistík vyplýva, že aktuálne je v ponuke 436 certifikovaných vzdelávacích inštitúcií a v systéme je registrovaných 6385 občanov. Zverejnených je vyše 700 ponúkaných vzdelávacích programov. Z prvých dát vyplýva, že zatiaľ majú záujem o vzdelávacie programy najmä ženy, je ich takmer 80 percent, povedala riaditeľka odboru vzdelávania dospelých na rezorte školstva Ildikó Pathóová.
Najvyšší záujem je podľa štatistík z rezortu školstva vo veku od 40 do 50 rokov, a to 37 percent. Drucker poznamenal, že najvýraznejší záujem je zatiaľ o programy zamerané na tréningy komunikačných zručností pre zamestnancov, inovačné vzdelávanie, záhradníctvo či o programy zamerané na umelú inteligenciu. „Cieľom je, aby sa ľudia mohli rekvalifikovať celý život,“ povedal Drucker.
Súčasťou systému je aj finančná podpora. V prvej fáze bude podporené vzdelávanie 5000 záujemcov, ktorí môžu získať príspevok vo výške 200 eur. „Ak je suma vyššia, tak to môže doplatiť občan alebo jeho zamestnávateľ,“ vysvetlila Pathóová. Celkovo je na IVU vyčlenených 10,4 milióna eur na obdobie troch rokov. V ďalších fázach sa počíta s príspevkami až do výšky 1500 eur. Nárok na príspevok majú osoby vo veku od 16 do 65 rokov, s výnimkou aktívne podnikajúcich živnostníkov a študentov denného štúdia.
Záujemcovia si môžu svoj IVU založiť prostredníctvom portálu www.vzdelavamsa.sk. IVU sú súčasťou širšieho systému celoživotného vzdelávania, ktorý má ambíciu zvýšiť dostupnosť, kvalitu a prehľadnosť vzdelávania pre dospelých. Systém zároveň podporuje rozvoj zručností dôležitých pre uplatnenie na trhu práce a reaguje na meniace sa potreby ekonomiky. Určené sú pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať, zlepšiť svoje zručnosti alebo si chcú doplniť svoju kvalifikáciu. Rovnako aj pre tých, ktorí chcú zmeniť svoju kariéru.