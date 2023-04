O cenu Esprit sa uchádza 24 jazzových albumov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Prestížne ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka 2022 vstupuje do druhej dekády svojej existencie. Domáce jazzové albumy prechádzali počas uplynulých týždňov "sitom" medzinárodnej odbornej poroty. Jej verdikt sa priaznivci tohto žánru dozvedia počas slávnostného odovzdávania ocenení 30. apríla večer v bratislavskom Divadle Astorka. Práve to býva už tradične súčasťou slovenských osláv Medzinárodného dňa jazzu pod záštitou UNESCO. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.



Ceremoniálom bude sprevádzať Robo Roth a jeho súčasťou sú aj koncerty nominovaných umelcov a zoskupení. Oceňovaný projekt Blue Journal predstaví speváčka a skladateľka Ester Wiesnerová, klavirista a skladateľ Valér Miko uvedie svoj Presence Quartet a špeciálnym prekvapením bude vystúpenie federálneho CZ-SK Big Bandu pod vedením gitaristu, skladateľa a aranžéra Matúša Jakabčica. Priamy prenos zo slávnostného večera prinesie poslucháčom Rádio Devín.



O 24 nominovaných albumoch rozhoduje odborná porota zložená z hudobníkov, promotérov či umeleckých riaditeľov jazzových klubov a festivalov. Zapojiť sa však môžu aj všetci domáci fanúšikovia jazzu, ktorých hlasovanie určí, kto si odnesie Cenu verejnosti. Aj tento rok si budú vyberať z mimoriadne pestrej ponuky.



Dvadsaťštyri laureátov na ocenenie Esprit dokazuje rôznorodosť slovenského jazzu. Na svoje si prídu priaznivci tradičnejšieho mainstreamu, ale aj súčasnejších prejavov, veľkoformátového jazzu i komornejších zostáv. Vo výbere sa nájdu milovníci pestrého fusion i prepojení jazzu s klasickou hudbou, zástancovia folklórnych vplyvov i vyznávači odvážnejších experimentálnejších polôh. K prekvapeniam patria bigbandový dvojalbum s All-Star obsadením, sólové klavírne kontemplácie, prepojenie jazzového zoskupenia so symfonickým orchestrom alebo viaceré sľubné medzinárodné spolupráce.