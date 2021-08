Csabu D. odsúdili na 32 mesiacov podmienečne

Bratislava 4. augusta (TASR) – Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava III Juraj Kapinaj odsúdil svedka v policajných kauzách Csabu D. na podmienečný trest odňatia slobody vo výške 32 mesiacov. Podmienečný trest je podľa schválenej dohody vo výmere piatich rokov.



Sudca schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave s obvineným. Verdikt je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať. Csabu D. zároveň sudca prepustil z väzby na slobodu. Ani on, ani jeho obhajca, ani prokurátorka KP sa po zasadnutí k schválenej dohode nevyjadrili.



Csaba D. sa teda vzdal práva na riadny proces a dobrovoľne sa priznal, že spáchal uvedené zločiny. Podľa prokuratúry sa dopustil činu, keď ho na krivú výpoveď nahovoril obvinený svedok podnikateľ Peter P. s tým, že Csaba D. získa nenáležitú výhodu. Krivej výpovede sa mal dopustiť v roku 2020 v priestoroch Prezídia Policajného zboru SR pred vyšetrovateľom. Na ďalšom stretnutí sa zúčastnil aj ďalší obvinený svedok - takáčovec Matej Z., bývalý šéf Kriminálneho spravodajstva Finančnej správy (FS) Ľudovít M. a nebohý bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) František B.



Sudca Kapinaj rozhodoval v stredu najskôr na neverejnom zasadnutí. Potom však procesné strany súhlasili so skrátením lehoty na verejné zasadnutie. Súd pristúpil k rozhodovaniu na verejnom zasadnutí o návrhu na dohodu o vine a treste.



Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal na tento súd návrh na schválenie dohody o vine a treste na Csabu D. pre zločin krivej výpovede a krivej prísahy koncom júla.



OS Bratislava III vzal Csabu D., obvineného z kauzy údajného manipulovania vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 23. júla do väzby. Je jedným z trojice obvinených svedkov v mediálne známych policajných kauzách. Po takáčovcovi Matejovi Z. a podnikateľovi Petrovi P. vyhlásili pátranie.