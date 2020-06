O dokončení filmu Generál opäť rokujú

Bratislava 6. júna (TASR) – Posledný možný termín realizácie filmu a seriálovej trilógie Generál o živote Milana Rastislava Štefánika je 30. november 2021. Informoval o tom generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, s tým, že zo strany verejnoprávneho vysielateľa "je to naozaj posledný z množstva ústupkov", ktoré urobil verejnoprávny vysielateľ voči produkčnej spoločnosti JMB Film & TV Production Bratislava.



"Zároveň je to posledný možný termín, keďže prostriedky na tento účel má RTVS alokované len do konca roka 2021," upozornil Rezník na ostatnom rokovaní Rady RTVS, ktorá pravidelne situáciu okolo projektu Generál preberá.



Šéf RTVS pripomenul, že k dnešnému dňu existuje už deviata verzia scenáru, tretí režisér, ktorý má dielo nakrútiť, a tri dodatky ku koprodukčnej zmluve. Podľa analýzy dodaného objemu materiálu v komparácii so schváleným scenárom majú filmári zatiaľ dokončených len približne 22 percent z celkového počtu obrazov. "Navyše ide o menej náročné obrazy, nakrútené v okolí Bratislavy, nič z logisticky náročnejších obrazov v zahraničí, prípadne s väčším počtom účinkujúcich a komparzu ešte hotové nie je," uviedol Rezník.



S produkčnou spoločnosťou teraz manažment telerozhlasu rokuje o dodatku č. 4 koprodukčnej zmluvy. "Stále platí, že máme záujem o to, aby sa dielo dokončilo, osobnosť Štefánika si to zaslúži. Deklarovali sme, že na účte RTVS je dostatok prostriedkov v rámci nášho plnenia, no ak máme vyplácať peniaze, môže to byť len na základe dodaného a skontrolovateľného materiálu. Inak nič vyplácať dopredu nebudeme," zdôraznil Rezník. "RTVS narába s verejnými zdrojmi a musí dbať na princíp hodnoty za peniaze," pripomenul šéf verejnoprávneho média.



Producent Milan Stráňava zastupujúci produkčnú spoločnosť potvrdil prebiehajúce rokovanie o dodatku zmluvy. "V každej zmluve je dôležité, aby bola vyvážená a podpísala sa po vzájomnej dohode," povedal pre TASR. Vyhlásil zároveň, že realizáciu diela až do premiéry majú už dávnejšie naplánovanú a odsúhlasenú ostatnými partnermi diela. "Termíny však zverejníme až po podpise dodatku s RTVS," dodal Stráňava.



Filmové dielo mapujúce osudy generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov Československej republiky Milana Rastislava Štefánika malo pôvodne prísť do kín už vo februári 2019, viackrát sa však termín zmenil. Posledným deklarovaným termínom dokončenia bol doteraz máj 2020. RTVS podmienila finančnú podporu projektu plnením prísne stanovených podmienok vrátane pravidelného informovania o priebehu nakrúcania audiovizuálneho diela a realizácii filmovacích dní, producent mal takisto zabezpečiť kofinancovanie projektu. RTVS má ako koprodukčný partner prispieť na projekt sumou 1,2 milióna eur.



Kofinancovanie diela prostredníctvom štátnych zdrojov (dotácie Audiovizuálneho fondu i prostriedky RTVS na výrobu filmov) napadla na začiatku roka 2019 strana SaS. Predstavitelia vtedajšej opozície podali podnet na trestné stíhanie z dôvodu podozrenia na subvenčný podvod.



Nakrúcanie sa začalo 5. júla 2018, do hlavnej úlohy angažovali slovenského herca Milana Ondríka, režisérsku taktovku mal Francúz Jérôme Cornuau (pôvodne mala byť režisérkou diela Mariana Čengel Solčanská). Vzhľadom na predlžovanie realizácie a iné vopred dohodnuté záväzky francúzskeho režiséra, ktoré časovo kolidovali s predĺženým harmonogramom výroby, prebral režisérsku úlohu Čech Jiří Chlumský.